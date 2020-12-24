«Мариэнергомат» сай велым аклыме

Российысе энергетик-влаклан тенийсе идалык ойыртемалтше лийын – ГОЭЛРО планлан 100 ий темын. Идалыкым иктешлыше видеопресс-конференцият ты шӱлышешак, адакше Энергетик кече эрлашын, эртен. «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россетьын» генеральный директоржо Игорь Маковский тенийсе пашам иктешлен ончалын да нине компанийын авалтыме регионласе филиал-влаклан акым пуэн, тусо СМИ-влакын представительыштын йодышыштлан вашештен.

Пресс-конференций нине компанийын авалтыме 20 регионым онлайн йӧн дене ушен. «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть Мариэнерго» филиалын видеоконференцзалыштыже мыламат, рӱдӧ марий газетын журналистшылан, лияш логалын. Игорь Маковский филиал-влакын пашаштым сай велым палемдыде кертын огыл. Вет тений сетьлаште кӱрылтыш лиймаш 25,5 процентлан шагалемын, тӱрлӧ амал дене электровий йоммаш 565 миллион киловатт-шагатлан иземын. Мо кӱшеш, маныда? Потребитель-влакын электровийым кучылтмыштым шотлышо «ушан» 387,1 тӱжем приборым, подстанцийлаште технически шотлышо 7,7 тӱжем приборым шындыме. Электровийым шолыштмо 8,3 тӱжем фактым пален налме да мут кучаш шогалтыме. Тылеч посна электросеть ден электрооборудованийлам шагал огыл уэмдыме, у куатым кычкыме, 65 тӱжем наре у потребительым сетьыш ушымо.

Цифран технологийым шыҥдараш тӱҥалмат пашам саемден колтымаште кугун полшен. Тыгай паша Марий Элыштат кумдан шукталтеш: «Мариэнергон» Сетьым виктарыше рӱдерже, Семёновко РЭС-ше ты йӧн дене пашам ыштат, моло предприятият тышкак куснен толыт. «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» генеральный директор алмаштышын – «Мариэнерго» филиал директорын пашажым шуктышо Сергей Хлусов ты сомылым моштен виктара. Мемнан электросеть компанийыште вес ончыл йӧнат – сетьлам тергыше да пилот деч посна чоҥештылше аппарат – кучылталтеш. Лачак тидын нерген рашемдаш шонымашан йодышым «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россетьын» генеральный директоржылан пуаш Марий Элысе СМИ лӱм дене мылам ӱшанышт. Игорь Маковский тыге вашештыш:

— «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть Мариэнерго» филиалыште пилот деч посна чоҥештылше кум тыгай аппарат кучылталтеш. Тудо 4 километр наре торашке чоҥештен кертеш. Ты аппарат дене тылзе еда 10-110 киловольт куатан 200 наре километр сеть тергалтеш. Квадрокоптер план почеш эскераш, аварий але вӱдшор годым, тыгак чодыран верыште сеть ден оборудованийым терген шогаш

кучылталтеш. Пилотдымо аппаратым кучылтмаш сетьыште лийше кӱрылтыш ден экшыкым кораҥдыме жапым 35 процентлан кӱчыкемдаш полшен…

Мый тыгак, йӧн дене пайдаланен, Марий Элнан 100 ияш лӱмгечыж вашеш рӱдӧ Йошкар-Оланан уремлажым да Изи Какшан гоч кӱварлажым светодиодан у гирлянд дене сӧрастараш йӧным пуымыжлан уло республикысе калык лӱм дене Игорь Владимирович Маковскийлан таум каласышым. Видеопресс-конференций, мутат уке, сай шарнымашым кодыш.

Юрий ИСАКОВ