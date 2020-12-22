От первой лампочки до цифровизации сетей

Этот год проходит под знаком столетия плана электрификации страны — ГОЭЛРО, перевернувшего всю нашу историю. Огромное государство покрыла сеть электростанций и линий электропередач. В дома обычных людей пришел свет.

С тех пор электроэнергетика стала не просто ведущей отраслью экономики, но и центром всей нашей жизни. В Республике Марий Эл флагманом энергетики вот уже многие годы является Мариэнерго. О важнейших делах и перспективах развития предприятия рассказывает исполняющий обязанности заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директора филиала «Мариэнерго» Сергей Хлусов.

– Сергей Владимирович, что Вы считаете основным в деятельности предприятия?

– Самое главное – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения республики и всех ее потребителей: населения, социальных объектов, промышленных и агропредприятий. Сегодня в энергетике происходят масштабные изменения: внедряются новейшие цифровые технологии, строятся новые и реконструируются старые электросети, вводится современное «умное» оборудование, ведется технологическое подключение потребителей и т.п. Все это составляющие нашей работы, которая в целом, конечно, гораздо шире.

– Давайте познакомим читателей с одним из перспективных проектов этого времени – «Цифровой трансформацией-2030».

– Цифровая энергетика – неотъемлемая часть цифровой экономики будущего. Цифровая трансформация энергетики поможет значительно повысить эффективность работы предприятий электроэнергетического комплекса и, что особенно важно для потребителей, – улучшить качество оказываемых услуг. Речь идет о снижении продолжительности перерывов в электроснабжении и средней частоты технологических нарушений; снижении количества аварий на объектах электроэнергетики; сокращении сроков технологического присоединения новых объектов к сетям; обеспечении доступности услуг для потребителей с возможностью выбора тарифа. Для энергетики цифровизация, помимо прочего, создаст задел для дальнейшего устойчивого роста.

В рамках цифровой трансформации мы осуществили масштабный проект – открыли Центр управления сетями (ЦУС) Мариэнерго. Это уникальный объект, имеющий большое практическое значение для деятельности нашего предприятия и всей марийской энергосистемы. Из Центра управления сетями происходит оперативно-технологическое и ситуационное управление электросетями во всех 14 районах республики. С рабочего места диспетчера ведется дистанционное управление коммутационными аппаратами распределительной сети, которые способны выделять поврежденный участок сети, не отключая остальных потребителей. После этого диспетчеру требуется только направить персонал на поврежденный участок для организации аварийно-восстановительных работ. При этом за передвижением транспортных средств ремонтных и оперативных бригад осуществляется мониторинг с помощью систем навигации.

В этом году, когда празднуется 100-летие Плана ГОЭЛРО и 100-летие республики, мы открываем цифровой Семеновский РЭС – флагман электроэнергетики нашего региона, выполняем строительно-монтажные работы по проекту «Цифровая радиосвязь» для создания единого информационного пространства среди сотрудников компании и повышения надежности электроснабжения потребителей.

– Среди других современных технологических решений – внедрение «умного» оборудования и интеллектуальных сетей. Приведите пример – где и как они работают?

– Один из таких примеров всем известен. Это объекты, построенные в Йошкар-Оле на ультрасовременных набережных Брюгге на левом берегу реки Малая Кокшага. Этот район сегодня называют визитной карточкой современной столицы Марий Эл, где расположены здания многих министерств, управлений, ведомств, госархив и служба оказания госуслуг в формате единого окна, школа искусств, библиотеки, ЗАГС, театры, храмы и многое другое.

Здесь действует интеллектуальная электрическая сеть, при строительстве которой мы использовали самые перспективные технические решения и современное оборудование.

Элементы сети, связанные между собой высокоскоростной оптико-волоконной линией связи, позволяют диспетчеру со своего рабочего места не только собирать и обрабатывать техническую информацию, но и управлять энергооборудованием, производить необходимые переключения, перераспределять нагрузку. В работе нашей службы квадрокоптер применяется при проведении аварийных осмотров, обследовании переходов воздушных линий электропередачи через реки в паводковый период, верховых осмотров изоляции и подвесной арматуры, осмотре лесных участков. Вид сверху позволяет быстрее оценить степень залесенности участка и площадь ДКР для расчистки.

Ведется реконструкция подстанций и линий электропередачи, питающих крупные промышленные предприятия республики. При этом ставка делается на использование современных технологий, внедрение вакуумных и элегазовых выключателей, применение эффективных телекоммуникационных средств – АИИС КУЭ.

– Заговорив о Йошкар-Оле, нельзя не сказать о преображении города к юбилейной дате – 100-летию республики. Специалисты Мариэнерго внесли свой вклад в это благое дело – ночные улицы и бульвары Йошкар-Олы засияли новыми красками.

– В этом году мы выиграли конкурс на проведение работ по уличному освещению в Йошкар-Оле. В результате наши специалисты заменили существующие светильники уличного освещения с энергозатратными лампами на управляемые энергосберегающие светодиодные светильники на главном проспекте Йошкар-Олы – участке Ленинского проспекта около площади им. Ленина. Там расположены ведущие вузы республики, театр имени Шкетана. Обновление освещения около центральной площади проведено в рамках действующего контракта на эксплуатацию уличного освещения. Его реализация позволит повысить срок службы светильников, снизить энергопотребление, а значит, и затраты на оплату электроэнергии. Помимо снижения энергопотребления, налицо улучшение освещенности дорожной и пешеходной частей Ленинского проспекта.

На участках улиц Советской, Комсомольской, Ленинском проспекте и проспекте Гагарина, Центральном и Вознесенском мостах через реку Малая Кокшага демонтированы старые гирлянды с лампами накаливания и установлена новая иллюминация.

Мы также реализовали в Йошкар-Оле пилотный проект по организации наружного освещения тротуаров города малыми архитектурными формами — необычными светодиодными консолями. В рамках проекта благоустройства территорий установили 64 консоли трех разных видов — «фонарь», «винтаж» и «время света» на пешеходных зонах трех улиц города — Зарубина, Подольских Курсантов и Дружбы. Йошкаролинцы могут оценить красоту оформления этих территорий в вечернее и ночное время. На пешеходной зоне ул. Красноармейской энергетики компании разместили 26 светодиодных светильников.

– Праздник и свет на улицах – это замечательно. Но что бы Вы выделили из текущих будничных дел?

– Среди таких важнейших дел – снижение потерь электроэнергии в сетях. Мы сумели добиться неплохих результатов в этом направлении, используя системный анализ уровня потерь и реализуя целый комплекс мероприятий. В их числе – рейды наших сотрудников в проблемные районы республики. В сжатые сроки был устранен разрыв снятия показаний приборов учета. Благодаря тому, что эта работа стала системной, сегодня она проводится гораздо меньшими силами и с большей эффективностью.

Другая важная задача – снижение аварийности. Применив комплексный подход к проблеме аварийности – с детальным разбором причин отключений по каждой ВЛ 110-35-10 кВ, – нашему филиалу удалось добиться снижения количества инцидентов в электросетях.

Успешно решаются и другие первоочередные задачи, в том числе, выполнение работ по технологическому присоединению новых потребителей к сетям. Один из последних крупных социально значимых объектов – физкультурно-оздоровительного комплекс в п. Приволжский Республики Марий Эл. Мы справились с поставленными Главой республики и правительством задачами за один месяц.

Многие из этих проектов мы ведем совместно с Правительством Республики Марий Эл, добрыми отношениями с которым дорожим. Ну и, конечно, все наши действия мы координируем с взвешенной и очень перспективной для электроэнергетики страны политикой руководства ПАО «Россети», «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

– Чтобы зимой в наших квартирах всегда было тепло и светло, энергетики тщательно готовятся и выполняют летнюю ремонтную кампанию.

-Подготовку к очередному сезону холодов мы всегда начинаем сразу после окончания минувшей зимы. Наш принцип – системное планирование, которое осуществляется перед тем, как приступать к делу, чтобы заранее просчитать и проанализировать суть всех необходимых работ, их специфику, стоимость, время исполнения. Мы проводим ремонты на ключевых подстанциях и линиях электропередачи напряжением 110-35 кВ, сокращаем «слабые места» на пути доставки электроэнергии конечному потребителю.

– Какие итоги ремонтной кампании нынешнего года?

– На сегодня наши специалисты отремонтировали 2673,8 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 343 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 358 единиц коммутационного оборудования подстанций 35-110 кВ.

Для снижения аварийности в сетях компании было расчищено и расширено 382,41 га просек линий электропередачи 6-110 кВ.

Отмечу, что в Мариэнерго проводится постоянная работа по повышению профессиональной квалификации и переобучению персонала, от уровня мастерства которого напрямую зависят показатели аварийности, обеспечивается безопасность труда специалистов всех уровней и, в первую очередь, производственных рабочих.

– Этот год также — год 75-летия Победы. Что сделано в филиале к этой дате?

– В преддверии дня проведения Парада Победы энергетики «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» реализовали проект по благоустройству памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в разных районах республики. Некоторые мемориалы были в плачевном состоянии, мы не смогли оставаться в стороне: покрасили, благоустроили, где-то укрепили фундамент. Стараемся не забывать мы и о наших ветеранах, бывших наших сотрудниках. Помним о них не только в праздничные дни, но и в будни.

– Сергей Владимирович, спасибо за интересную, познавательную беседу. От всей души желаем Вам и всем работникам Мариэнерго крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо нашей республики и всех наших земляков.

Беседовали Сергей Шалагин и Юрий Исаков