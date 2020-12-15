«Идалыкын книгаже» пале

Марий тиште кечын С.Г.Чавайн лӱмеш национальный книгагудын эртарыме «Идалыкын книгаже» конкурсшо иктешлалтын. Тушко чылаже 59 еҥ да организаций 258 савыктышым аклаш темлен.
2019-2020 ийлан тӱҥ книгажлан кок томан «История Марий Эл с древнейших времен до наших дней» шотлымо. Тудым В.М.Васильев лӱмеш Йылмым, литетартурым, историйым шымлыше марий институтын пашаеҥже-влак чумыреныт, чылаже 30 утла автор тыршен.
Тидын дене пырля книга-влакым тӱрло номинацийыште акленыт да пӧлекым кучыктеныт:
– «Полиграфий велым эн сайын ыштыме книга» – «Марийский костюм» (Тамара Молотова);
– «Эн сайын оформитлыме книга» – «Живая азбука народа мари» (Наталья Орехова);
– «Марий йылме дене эн сай книга» – «Ончалтыш: Айдеме. Пагыт. Пӱрымаш» (Гельсий Зайниев);
– «Марий Эл Республик нерген эн сай книга» – «Марийская земля – очарование России» (Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштер);
– «Эн сай научный савыктыш» – кок томан «История Марий Эл с древнейших времен до наших дней» (МарНИИЯЛИ);
– «Эн сай тунемме савыктыш» – «Основы грамотной речи» (Сергей Журавлев);
– «Эн сай художественный прозо книга» – «Дайте копеечку» (Игорь Карпов) да «Рассвет над Кокшагой» марий прозо антологий (Марий книга савыктыш);
– «Эн сай поэзий сборник» – «Край соловьиный: поэзия марийских авторов» кок томан антологий (Марий книга савыктыш);
– «Йоча-влаклан эн сай книга» – «Сова с фонарём и жёлтые ушки» (Светлана Григорьева-Сото);
– «Шочмо кундем нерген эн сай книга» – «Марийцы на просторах России» (Сергей Шанчара);
– «Марий Элын ойыртемалтше еҥже-влак нерген эн сай книга» – «Герои марийской земли» (Аркадий Курочкин);
– «Лудшо-влакын симпатийышт» Марий Эл Республикысе библиотек сообществын посна премийже – «Письма с фронта такие родные…» (Анастасия Глазырина);
– «Библиотеке дене пеҥыде кылым кучымылан» кумылаҥдыше диплом да паремий — Александр Окольников.
С.НОСОВА