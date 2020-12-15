«Идалыкын книгаже» пале

Кок тӱжем утла участник, витле эксперт, шымлу делегаций, нылшӱдӧ волонтёр, шымшӱдӧ уста выступлений да тӱжем, уке, миллион куанле шижмаш – чыла тиде XXVIII «Российысе студент шошо – сеҥымаш шошо» фестиваль. Марий Элын чапшым 5-9 сентябрьыште Ростов-на-Дону олаште эртаралтше конкурсышто Марий кугыжаныш университет гыч 16 ӱдыр арален. Нуно эстраде муро да куштымаш, вокал–джаз да калык куштымаш […]