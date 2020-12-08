АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Икшыве-шамычлан

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Марий Элыште йоча туризмат начарын огыл вияҥеш. Тудын денак шукерте огыл эртыше «Йоча туризмымым вияндымаште эн сай практик-влак» республиканский конкурс кылдалтын.

«Икшыве-шамычлан эн сай модыш» номинацийыште Юл кундем технологический университетын Ботанический садше гыч Мария Окичын «Туням ончен савырныме ботанический путешествий» модыш-экскурсийже дене сеҥен. «Эн сай йоча турист маршрутым» Шернур районысо йоча творчестве пӧрт гыч Николай Афанасьев темлен. Тудо «Немдан капитанже-влак» маналтын.

«Йоча туризм сферыште эн сай событийный мероприятийылан» «Шанавыл – шым чия, шым нот» этнографический онлайн-фестивальым шотлымо. Тудым Козьмодемьянскысе культурно-исторический тоштер-комплексын да В.И.Романов лӱмеш кава йымалсе этнографий тошерын пашаеҥже-влак иквереш темленыт.

С.НОСОВА

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Лудаш темлена:
АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Кӧм эн сайлан шотледа?

Любовь Камалетдинова

11 сентябрь гыч республикысе Эл кӧргӧ паша министерствыште «Калык участковый» всероссийский конкурсын регионысо этапше тӱҥалеш. Республикыште илыше-влак эн ончычак кажне муниципал образованийыште, а вара республикын эн сай участковыйжым ойырен налыт. Тиде йӱклымаш онлайн йӧн дене эрта. Марий Элыште сеҥышыш лекше республикын чапшым Россий кӱкшытысӧ конкурсышто аралаш тӱҥалеш. Онлайн-йӱклымашын икымше этапше Марий Элысе МВД-н официальный сайтыштыже […]

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АКЦИЙ КОНКУРСЫ

 Кугу форум —  онлайн йӧн дене

Ольга Мошкина

9-11 декабрьыште Россий патриот форум эрта. Тудо кум тӱжем утла участникым ушаш ямдылалтеш. Нунын коклаште лийнеда гын, 30 ноябрь марте «Молодёжь России» сайтыш пурыман да ушнаш кумылан улмыдам ончыктыман. Мероприятий кышкарыште ик тӱҥ событий – «Победа» национал премийым кучыктымаш. Кумдарак уверым «Россмолодёжь» сайтыште ончалаш темлена. О.МОШКИНА

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АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Яндар йӱк

admin

«Мишкан – финн-угор тӱнян тӱвыра рӱдыверже» проект кышкарыште финн-угор калык гыч улшо самырык мурызо-влаклан «Яндар йӱк» онлайн-конкурс иктешлалтын. Эпидемий шарлымылан кӧра мурызо-влакын мастарлыкыштым колтымо видеозаписьлан эҥертен гына акленыт. Конкурсыш 15-35 ияш мурызо-влак ушненыт. Кажныже эстрада але калык мурым мурен ончыктен. Чылаже Марий Эл, Киров область, Башкортостан гыч 18 участник погынен. Гран-прим Янаул ола гыч Ольга […]

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