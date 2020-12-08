Марий Элыште йоча туризмат начарын огыл вияҥеш. Тудын денак шукерте огыл эртыше «Йоча туризмымым вияндымаште эн сай практик-влак» республиканский конкурс кылдалтын.
«Икшыве-шамычлан эн сай модыш» номинацийыште Юл кундем технологический университетын Ботанический садше гыч Мария Окичын «Туням ончен савырныме ботанический путешествий» модыш-экскурсийже дене сеҥен. «Эн сай йоча турист маршрутым» Шернур районысо йоча творчестве пӧрт гыч Николай Афанасьев темлен. Тудо «Немдан капитанже-влак» маналтын.
«Йоча туризм сферыште эн сай событийный мероприятийылан» «Шанавыл – шым чия, шым нот» этнографический онлайн-фестивальым шотлымо. Тудым Козьмодемьянскысе культурно-исторический тоштер-комплексын да В.И.Романов лӱмеш кава йымалсе этнографий тошерын пашаеҥже-влак иквереш темленыт.
С.НОСОВА