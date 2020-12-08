Кумшо вер да лауреат

«Моя страна – моя Россия» XVII всероссийский конкурсышто Марий кугыжаныш университетын Общий да профессиональный образований факультетшын студенткыже Елена Глушкова III степенян лауреат лӱмым сеҥен налын.
Тудо «Вечер традиций» проектым ямдылен. Тиде – финн-угор калык-влакын историйышт дене кылдалтше тематический лагерьым эртарыме дене кылдалтше проект. Тудын научный вуйлатышыже математикым, информатикым да естественный дисциплин-влакым туныктымо методике кафедрын кугурак туныктышыжо Анастасия Кузнецова лийын.
С.НОСОВА