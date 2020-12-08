АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Кумшо вер да лауреат

admin Comment(0) Материалым 14 гана онченыт

«Моя страна – моя Россия» XVII всероссийский конкурсышто Марий кугыжаныш университетын Общий да профессиональный образований факультетшын студенткыже Елена Глушкова III степенян лауреат лӱмым сеҥен налын.

Тудо «Вечер традиций» проектым ямдылен. Тиде – финн-угор калык-влакын историйышт дене кылдалтше тематический лагерьым эртарыме дене кылдалтше проект. Тудын научный вуйлатышыже математикым, информатикым да естественный дисциплин-влакым туныктымо методике кафедрын кугурак туныктышыжо Анастасия Кузнецова лийын.

С.НОСОВА

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Лудаш темлена:
АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Илаш! Йӧраташ! Ӱшанаш!

Любовь Камалетдинова

15 ноябрь гыч 2 декабрь марте Марий Элыште «Бей в набат!» республиканский профилактический акций эрта. Тудын межведомственный мероприятийже-влак планым Марий Эл правительстве председатель, Марий Элын Антинаркотический комиссийжын председательже Александр Евстифеев пеҥгыдемден. Акций республикыште 17-ше ий эртаралтеш. Тудо таза илыш дене илаш кумылаҥдаш, самырык-влаклан психоактивный вещества, тыгодымак шупшмо вартыш-влакын могай эҥгекым ыштымыштым умылтараш, наркоманий, СПИД чер, […]

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АКЦИЙ КОНКУРСЫ

 «Студент шошо» — шыжым

Ольга Мошкина

Кок тӱжем утла участник, витле эксперт, шымлу делегаций, нылшӱдӧ волонтёр, шымшӱдӧ уста выступлений да тӱжем, уке, миллион куанле шижмаш – чыла тиде XXVIII «Российысе студент шошо – сеҥымаш шошо» фестиваль. Марий Элын чапшым 5-9 сентябрьыште Ростов-на-Дону олаште эртаралтше конкурсышто Марий кугыжаныш университет гыч 16 ӱдыр арален. Нуно эстраде муро да куштымаш, вокал–джаз да калык куштымаш […]

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АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Кумыт гыч тӱҥалын…

Любовь Камалетдинова

Марий Элыште илыше-влак «От трёх до бесконечности» лӱман Всероссийский фотоконкурсыш ушнен кертыт. Тыгай йӧнжӧ «Шуко шочшан Россий» всероссийский проектым илышыш пуртымылан кӧра пуалтеш. Конкурсын тӱҥ шонымашыже – усталык шӱлышан, творческий, чолга, кумыт да тылечат шуко шочшан ешым ончыктымаш. Санденак тушко еш илыш гыч пиалан тат-влакым войзымо фотографий-влакым колтыман. Тыгодым ик автор эсогыл 20 шке пашаж […]

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