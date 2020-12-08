УВЕР ЙОГЫН

Шанче-влак веле огыл погынат

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В.М.Васильев лӱмеш Йылмым, литературым, историйым научнын шымлыше марий институтышто 8 декабрьыште «Марий кундемын историйыште да тӱвыраштыже старообрядчество» шанче-практик семинар лиеш.

Тушко шанчыеҥ, тоштер пашаеҥ, кугыжаныш служащий, краевед-влак да молат ушнат. Каҥашыме тӱҥ йодыш Марий кундемыште октябрь револций деч ончыч, Совет жапыште старообрядчествын вияҥме историйже, фольклор поянлыкше дене кылдалтын. Семинарым республикын Тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министерствыже дене пырля эртарат.

С.НОСОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Сайлымаш: Марий Элыште Кугыжаныш Погыныш кум депутатым ешарен сайлат

Любовь Камалетдинова

Рушарнян, 2 сентябрьыште, республикыште Кугыжаныш Погыныш кум депутатым ешарен сайлаш тӱҥалыт. 

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УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште 20 тӱжем наре пӱнчӧ озымым шынденыт

Editor

Юл кундем кугыжаныш технологий университетын Чернушко лесничествыш пурышо тунемме-опытный участкыштыже у чодырам шынденыт. 

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УВЕР ЙОГЫН

Кеч-кӧланат ава пелен кече семынак шокшо

Любовь Камалетдинова

Российыште тиде пайрем 21 ий ончыч, 1998 ийыште, ноябрьын пытартыш рушарнянже, палемдалташ тӱҥалын. Тунам тиде кече 29 ноябрь лийын. Аван кечыже пайрем вашеш молан ме лачшымак кызыт Йошкар-Олаште илыше Аникинмыт еш нерген возаш лийна? Амалже оҥайла чучеш – тиде еш лач тунам, 21 ий ончыч, но пайрем кече деч ик арня ончыч, 22 ноябрьыште, шочын. […]

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