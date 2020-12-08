Шанче-влак веле огыл погынат

В.М.Васильев лӱмеш Йылмым, литературым, историйым научнын шымлыше марий институтышто 8 декабрьыште «Марий кундемын историйыште да тӱвыраштыже старообрядчество» шанче-практик семинар лиеш.
Тушко шанчыеҥ, тоштер пашаеҥ, кугыжаныш служащий, краевед-влак да молат ушнат. Каҥашыме тӱҥ йодыш Марий кундемыште октябрь револций деч ончыч, Совет жапыште старообрядчествын вияҥме историйже, фольклор поянлыкше дене кылдалтын. Семинарым республикын Тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министерствыже дене пырля эртарат.
С.НОСОВА