Лудаш темлена:
Йӱр вӱдыжтарыме ок сите
Марий Элын агропромышленный комплексшым вияҥдымаште верысе власть тачысе кечылан ончыл верыш мелиорацийым, кормам ямдылыме пашам да уржа-сорлам шында. Тений икымше гана республикна «Мландым вӱдыжтарымашым вияҥдымаш» федеральный целевой программыш пураш йодмашым пуэн. Марий Элын Ялозанлык ден продовольствий министерствыжын данныйже почеш, 2018 ийлан гидромелиоративный пашам илышыш пурташ 14 миллион чоло теҥгем кучылташ палемдалтеш. Ты окса гыч утларак […]
Уникальность в идентичности!
Приглашаем принять участие во флешмобе ко Дню народного единства! 4 ноября в России уже традиционно отмечается День народного единства. Наше единство и национальная идентичность — это, в первую очередь, сохранение памяти о нашем прошлом и бережное отношение к нашим традициям. И Минпромторг, среди прочего, ведет работу по поддержке и возрождению традиционных народных художественных промыслов нашей […]
У Торъял районышто кол кучышо-влакын таҥасымашышт эртен
Кодшо рушарнян, 16 сентябрьыште, У Торъял районышто кол кучышо-влакын открытый таҥасымашышт эртыш. Тенийлан – кумшо гана.