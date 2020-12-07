УВЕР ЙОГЫН

Ольга Мошкина Comment(0) Материалым 13 гана онченыт
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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йӱр вӱдыжтарыме ок сите

admin

Марий Элын агропромышленный комплексшым вияҥдымаште верысе власть тачысе кечылан ончыл верыш мелиорацийым, кормам ямдылыме пашам да уржа-сорлам шында. Тений икымше гана республикна «Мландым вӱдыжтарымашым вияҥдымаш» федеральный целевой программыш пураш йодмашым пуэн. Марий Элын Ялозанлык ден продовольствий министерствыжын данныйже почеш, 2018 ийлан гидромелиоративный пашам илышыш пурташ 14 миллион чоло теҥгем кучылташ палемдалтеш. Ты окса гыч утларак […]

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УВЕР ЙОГЫН

Уникальность в идентичности!

admin

Приглашаем принять участие во флешмобе ко Дню народного единства! 4 ноября в России уже традиционно отмечается День народного единства. Наше единство и национальная идентичность — это, в первую очередь, сохранение памяти о нашем прошлом и бережное отношение к нашим традициям. И Минпромторг, среди прочего, ведет работу по поддержке и возрождению традиционных народных художественных промыслов нашей […]

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УВЕР ЙОГЫН

У Торъял районышто кол кучышо-влакын таҥасымашышт эртен

Любовь Камалетдинова

Кодшо рушарнян, 16 сентябрьыште, У Торъял районышто кол кучышо-влакын открытый таҥасымашышт эртыш. Тенийлан – кумшо гана. 

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