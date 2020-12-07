Приглашаем принять участие во флешмобе ко Дню народного единства! 4 ноября в России уже традиционно отмечается День народного единства. Наше единство и национальная идентичность — это, в первую очередь, сохранение памяти о нашем прошлом и бережное отношение к нашим традициям. И Минпромторг, среди прочего, ведет работу по поддержке и возрождению традиционных народных художественных промыслов нашей […]