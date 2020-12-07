УВЕР ЙОГЫН

Уважаемые жители Республики Марий Эл!

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Государственное Собрание Республики Марий Эл поздравляет вас с Днем Героев Отечества!

В этот день мы вспоминаем и чествуем людей, которые внесли огромный вклад в защиту и развитие нашей страны, проявили величайшее мужество и доблесть во имя свободы и процветания России.

Навсегда в нашей памяти – подвиги героев Великой Отечественной войны,беззаветно сражавшихся на фронтах и самоотверженно трудившихся во имя Победы в тылу, тех, кто освободил мир от фашизма и отстоял независимость нашей Родины. Героические свершения советского народа в годы войны были и остаются ярчайшим примером несгибаемой воли и патриотизма, чести и отваги, безграничной преданности и любвик Отечеству.

Марийская земля богата своей историей и истинными героями, чьи ратные и трудовые подвиги внесли неоценимый вклад в сегодняшние успехи республики, отметившей недавно свой 100-летний юбилей.

Герои Советского Союза и Герои России, Герои Социалистического Труда и Герои Труда, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, ордена Святого Георгия для всех жителей Республики Марий Эл выступают образцом беззаветной преданности Отчизне и ее народу, примером для воспитания молодого поколения патриотов.

В этой неразрывной связи поколений, преемственности героических традиций – сила и могущество великой России.

Желаемгероям праздника и всем жителям Республики Марий Эл крепкого здоровья и благополучия, мира и добра, новых свершений на благо родногоОтечества!

 

 

 

А.В.Смирнов

Председатель

Государственного Собрания

    Республики Марий Эл 

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