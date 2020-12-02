Колынам ыле, закон почеш пластик атыште кочывӱдым ужалаш огеш лий. Чынак мо?

В.Михеев.

Кужэҥер посёлко

Йодышлан Медведево районысо прокурорын полышкалышыже С.Захарова вашештен:

— «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» федеральный закон да РФ –н Администратитвный правам пудыртымаш нерген кодексше дене келшышын 2017 ий 1 январь гыч алкогольым ыштен лукташ да 1,5 литр деч кугырак пластик атыш темкален ужалаш чарыме. Ты чаракым шотыш налдыме юридический лица-влаклан, кудышт аракам ыштен луктыт, налыт, моло-шамычлан ужалат, вер гыч верыш шупшыктат, 300 гыч 500 тӱжем теҥге марте штрафым тӱлаш палемден кертыт. Тыгак сатуштымат конфисковатлат.

С.НОСОВА