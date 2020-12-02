КАЛАСЕ, "МАРИЙ ЭЛ"

Огеш лий

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Колынам ыле, закон почеш пластик атыште кочывӱдым ужалаш огеш лий. Чынак мо?

В.Михеев.

Кужэҥер посёлко

Йодышлан Медведево районысо прокурорын полышкалышыже С.Захарова вашештен:

— «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» федеральный закон да РФ –н Администратитвный правам пудыртымаш нерген кодексше дене келшышын 2017 ий 1 январь гыч алкогольым ыштен лукташ да 1,5 литр деч кугырак пластик атыш темкален ужалаш чарыме. Ты чаракым шотыш налдыме юридический лица-влаклан, кудышт аракам ыштен луктыт, налыт, моло-шамычлан ужалат, вер гыч верыш шупшыктат, 300 гыч 500 тӱжем теҥге марте штрафым тӱлаш палемден кертыт. Тыгак сатуштымат конфисковатлат.

С.НОСОВА

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Лудаш темлена:
КАЛАСЕ, "МАРИЙ ЭЛ"

Вашталтыш лийын

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Тений гыч налог службылан больничныйыште лиймылан окса шотышто справкым социальный страхований фондыш шке миен налман маныт. Чын мо? А.Кириллова.  Советский район. Тений гыч Марий Элыште «Прямые выплаты» пилотный проект илышыш шыҥдаралтеш. Жаплан пашам ыштен кертдыме да ава лийме дене кылдалтше случай годым пособийым ынде Марий Элыште Социальный страхований фонд пашам ыштыше граждан-влакын лицевой счётышкышт вигак […]

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КАЛАСЕ, "МАРИЙ ЭЛ"

Юрист умылтара: Тӱргоч колтат гын…

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ДПС пашаен-влакым должностной обязанностьыштым тӱргоч колтен шуктат гын,  мут кучаш шогалташ лиеш мо? 

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КАЛАСЕ, "МАРИЙ ЭЛ"

Юрист  умылтара: Кок ияш йочам уло…

Editor

Кок ияш йочам ончен куштем. Пашам пуышо мыйын келышымем деч посна кандаш шагат деч утла але йӱдым пашам ыштыктен кертеш мо? М.Маркова. Йошкар-Ола. Йодышлан Медведево районысо прокурорын полышкалышыже С.Г.Захарова вашештен: — РФ Паша Кодексын 259-ше статьяж дене келшышын, кум ияш марте йочам ончен куштышо ӱдырамаш-влакым кандаш шагат деч утла але йӱдым, тыгак каныш але пайрем […]

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