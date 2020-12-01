УВЕР ЙОГЫН

Ӱдырамаш-влак нерген мутланаш чумыргат

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 18 гана онченыт

3 декабрьыште «Женщины в промышленности – новые горизонты развития» регион-влак кокласе онлайн-конференций лиеш.

Тиде – «Ӱдырамаш – лидер» образовательный программын участницыже-влакын темлыме проектышт кокла гыч иктыже. Тудо «Россий – йӧнлӧ эл» президент платформышто эртаралтеш.

Конференцийыште промышленностьын вӱдышӧ отрасльлажын экспертше-влак производство секторышто ӱдырамаш-вуйлатыше-шамычын чотыштым кугемдаш лийме йӧн-влак нерген мутланат, тыгак кузе шке предприятийым почшаш нерген каласкалат.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Москошто марий кумалтыш эртен

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Москваште илыше марий-шамычат кугезе-влакын отыш лектын кумалме йӱлаштым шуктат. Теве кодшо каныш кечылаште нуно Коломенский паркыште  изирак кумалтышым эртареныт. 

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УВЕР ЙОГЫН

Ончыклыкна верч йӱкленна

admin

8 сентябрьыште уло Российыште семынак Марий Элыште йӱклымаш кече эртен. Республикыште VII созыв Марий Эл Кугыжаныш Погынышко да оласе округласе, ола да ял шотан илемласе погынымашлашкышт депутат-влакым сайлыме.  Марий Эл Кугыжаныш Погыныш 52 депутатым сайленна гын, верысе представительный органлаш — 1358 еҥым. Мутлан, Йошкар-Олаште гына 35 депутатым ойыраш кӱлын. 7 сентябрьыштыже сайлымашлан келыштарыме пӧлем-влакым Марий […]

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УВЕР ЙОГЫН

У пӧлка шочын

admin

Марий Элыште  «Российысе калык-влакын ассамблейышт» мер организацийын региональный пӧлкаже ышталтын. Тидын шотышто учредительный погынымаш эртен. Региональный пӧлкан советышкыже «Царев город» фольклор ушем вуйлатыше Мария Бусыгина, Марий Элысе Самырык-влакын правительствыштым вуйлатышын алмаштышыже Марина Вилюкова, республикысе татар-влакын региональный культурный автономийыштын еҥже Ильгис Гайсин, Марий Элысе калык-влакын молодежный ассамблейыштым вуйлатыше Дмитрий Григорьев да «Интеллектуал» тӱвыра-увер рӱдер вуйлатыше Эльвира […]

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