Ӱдырамаш-влак нерген мутланаш чумыргат

3 декабрьыште «Женщины в промышленности – новые горизонты развития» регион-влак кокласе онлайн-конференций лиеш.
Тиде – «Ӱдырамаш – лидер» образовательный программын участницыже-влакын темлыме проектышт кокла гыч иктыже. Тудо «Россий – йӧнлӧ эл» президент платформышто эртаралтеш.
Конференцийыште промышленностьын вӱдышӧ отрасльлажын экспертше-влак производство секторышто ӱдырамаш-вуйлатыше-шамычын чотыштым кугемдаш лийме йӧн-влак нерген мутланат, тыгак кузе шке предприятийым почшаш нерген каласкалат.
Л.КАМАЛЕТДИНОВА