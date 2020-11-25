17 ийлан эрык деч посна кодынешт

Йошкар-Оласе суд Марий Элын ончычсо вуйлатышыже Леонид Маркеловын эше ик погыжым поген налаш пунчалым луктын.
Генеральный прокуратурын искше почеш, суд тудын собственностьшо гыч развлекательный рӱдерым поген налын, палдара ТАСС. Рӱдер 111 миллион утла теҥгелан аклалтеш.
Шукерте огыл, сентябрь мучаште, суд Леонид Маркеловын арестшым 2020 ий 2 декабрь марте шуяш пунчалым луктын.
Ушештарена: Верховный судын решенийже почеш, Л.Маркелов шотышто дела Нижний Новгородышто ончалтеш.
Республикын ончычсо вуйлатышыже шкенжым алят титаканлан огеш шотло.
Тыгодым, адвокатше Игорь Труновын мутшо почеш, прокуратура Нижегородский районный судым Леонид Маркеловым 17 ийлан колонийыш колташ йодын. Кугыжаныш обвинений тудлан тыгак 235 миллион теҥге штрафым тӱлыктынеже, кум ий жапыште посна должность-влакым айлаш права деч посна кодынеже да кугыжаныш наградыже-влакым поген налнеже, палдара Маркеловын вес защитникше Елена Вяткина.
Коррупций дене кылдалтше делан эше кок еҥже шотыштат темлымаш лийын. Марий Элын ончычсо ялозанлык министрже Ираида Долгушевам да ик коммерческий структурын генеральный директоржо Наталья Кожановам кугыжаныш обвинений иктыжым 4,5 ийлан, весыжым 10 ийлан эрык деч посна кодаш йодын.
Л.КАМАЛЕТДИНОВА