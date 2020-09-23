АКЦИЙ КОНКУРСЫ

  Эн сай амалкалче

Ольга Мошкина Comment(0) Материалым 10 гана онченыт

«Российын самырык предпринимательже» конкурсын регион этапше мучашлалтын. Мероприятийыш ушнышо коло утла уста ӱдыр-рвезе коклаште кудытын шке проектышт дене ончыко лектыныт. Тиде – Андрей Попов, Атам Хасиев, Владимир Пензов, Роман Терещенко, Надежда Светлакова, Евгений Богатов.

15 сентябрьыште Самырык тукым полатыште конкурсын призёр да сеныше-влакшылан чап кагазым кучыктеныт. Правительстве лӱм дене Молодёжный политике спорт да туризм министр Лидия Батюкова нуным саламлыш: «Кыдалаш да изирак предпринимательствылан Россий Федераций кугу тӱткытым ойыра. Марий Элат вараш огеш код, национал проектлашке эре ушнен шога. Мыйын шонымаште, пеҥгыдын йол ӱмбалне шогаш да опытым погаш, тиде конкурс сай йӧным пуа. Сеҥыше-влак Уфа олаште «Российын самырык предпринимательже-2020» конкурсышто ереспубликын чапшым аралаш тӱҥалыт.

Ӱшанем, иктаж-мыняр ий эртымеке, тендам самырык амалкалче огыл, а Российын эн сай предпринимательже семын палаш тӱҥалыт».

Звенигово район Суслоҥгер посёлко гыч рвезе Владимир Пензов «Предприниматель» номинайыште сеҥен. Тудо пӱнчӧ гыч койкым ыштымаште кум ий тырша. «Шкаланем келшыше профессийым муын омыл. Садлан предпринимательство аланышке ушненам. Ме экологически ару материал гыч койкым ыштена. Тудо изиланат, кугуланат кӱлеш, садлан йодмаш уло. Мылам тиде паша пеш келша», — палдарыш рвезе.

Кодшо ийын ты конкурсышто сеҥышыш лекше-влак тений 11-12 сентябрьыште Тюмень олаш миен коштыныт. Амалже – «Суп» («Слёт успешных предпренимателей») бизенс-форум.

О. МОШКИНА

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