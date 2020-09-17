14-18 сентябрьыште республикысе общеобразовательный организацийлаште пашам ыштыше туныктышо-влакын «Марий Эл Республикын Идалыкын туныктышыжо-2020», «Марий Эл Республикын Идалыкын воспитательже-2020» да «Марий йылмым эн сайын туныктышо-2020» профессионал мастарлык конкурс-влак эртеныт.
Тушто чылаже 34 педагог усталыкшым терген, нунын кокла гыч «Марий йылмым эн сайын туныктышо-2020» лӱмым сеҥен налме верч тений чылаже 7 туныктышо таҥасен. Тиде – И.Булыгина (Советский район школ), Э.Васильева (Волжский район Карай школ), О.Иванова (Морко посёлкысо 1-ше №-ан школ), С.Максимова (Параньга район Матародо школ), Э.Петрова (Национальный президентский интернат-школ), Н.Романова (У Торъял район Тошто Торъял школ), Л.Ямбаршева (Шернурысо 1-ше №-ан школ).
(Умбакыже газетыште лудаш темлена)
Г.КОЖЕВНИКОВА