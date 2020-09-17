АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Профессионал мастарлык конкурс

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14-18 сентябрьыште республикысе общеобразовательный организацийлаште пашам ыштыше туныктышо-влакын «Марий Эл Республикын Идалыкын туныктышыжо-2020», «Марий Эл Республикын Идалыкын воспитательже-2020» да «Марий йылмым эн сайын туныктышо-2020» профессионал мастарлык конкурс-влак эртеныт.

Тушто чылаже 34 педагог усталыкшым терген, нунын кокла гыч «Марий йылмым эн сайын туныктышо-2020» лӱмым сеҥен налме верч тений чылаже 7 туныктышо таҥасен. Тиде – И.Булыгина (Советский район     школ), Э.Васильева (Волжский район Карай школ), О.Иванова (Морко посёлкысо 1-ше №-ан школ), С.Максимова (Параньга район Матародо школ), Э.Петрова (Национальный президентский интернат-школ), Н.Романова (У Торъял район Тошто Торъял школ), Л.Ямбаршева (Шернурысо 1-ше №-ан школ).

(Умбакыже газетыште лудаш темлена)

Г.КОЖЕВНИКОВА

 

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Лудаш темлена:
АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Кӧм эн сайлан шотледа?

Любовь Камалетдинова

11 сентябрь гыч республикысе Эл кӧргӧ паша министерствыште «Калык участковый» всероссийский конкурсын регионысо этапше тӱҥалеш. Республикыште илыше-влак эн ончычак кажне муниципал образованийыште, а вара республикын эн сай участковыйжым ойырен налыт. Тиде йӱклымаш онлайн йӧн дене эрта. Марий Элыште сеҥышыш лекше республикын чапшым Россий кӱкшытысӧ конкурсышто аралаш тӱҥалеш. Онлайн-йӱклымашын икымше этапше Марий Элысе МВД-н официальный сайтыштыже […]

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АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Еш ешлан полша…

Любовь Камалетдинова

У тунемме ий тӱҥалын, сандене У Торъял районышто «Еш ешлан полша: школлан ямдылалтына» поро кумылым ончыктымо акций мучашлалтын. Акций жапыште неле илыш ситуацийыште улшо, шуко шочшан, тичмаш огыл, опекун – чылаже 32 ешлан полышым пуэныт. Тушто кушшо 45 тунемшылан школышто пайдаланаш кӱлшӧ канцеляр сатум, 25 икшывылан школьный формым, вургемым, йолчиемым, портфельым, книгам кучыктеныт. Тиде акцийым […]

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АКЦИЙ КОНКУРСЫ

  Самырык амалкалче

Ольга Мошкина

Россий кӱкшытысӧ амалкалче ушемыш логалаш кумылда уло? Шке пашада дене калыкым палдарынеда? Тугеже «Российын самырык предпринимательже» конкурсыш ушныза. 7 сентябрь марте Молодёжный политике, спорт да туризм министерствышке (Успенский урем, 38 пӧрт, 302 пӧлем) але mol-mari@yandex.ru электрон почтышко йодмашым колташ лиеш. Кумдарак уверым 8 (8362) 34-18-06 номерыш йыҥгыртен рашемдыза.      Сеҥыше-влак конкурс иктешлымаште Уфа олаште вашлиялтыт. О.МОШКИНА

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