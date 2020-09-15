ТАЗАЛЫК

Шукынжо паремыныт

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 14 гана онченыт

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдерын 15 сентябрьысе данныйже почеш, Юл кундем федеральный округын регионжо-влак коклаште COVID-19 деч паремше-влакын эн кугу чотыштым Башкортостан Республикыште регистрироватлыме – 96 процент.
Кокымшо верыште – Оренбург область (90%), кумшышто – Угарман область (89%). Тиде рейтингыште Марий Эл нылымше корныш логалын: регионыштына у коронавирус инфекций дене черланыше-влакын чумыр чотышт гыч 88 процент еҥ паремын. Тыгаяк сӱрет – Пенза областьыште.
Эн изи показатель – Саратов областьыште, тушто COVID-19 деч 65 процент еҥ гына паремын кертын.
М.ИВАНОВА Шукынжо паремыныт
Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдерын 15 сентябрьысе данныйже почеш, Юл кундем федеральный округын регионжо-влак коклаште COVID-19 деч паремше-влакын эн кугу чотыштым Башкортостан Республикыште регистрироватлыме – 96 процент.
Кокымшо верыште – Оренбург область (90%), кумшышто – Угарман область (89%). Тиде рейтингыште Марий Эл нылымше корныш логалын: регионыштына у коронавирус инфекций дене черланыше-влакын чумыр чотышт гыч 88 процент еҥ паремын. Тыгаяк сӱрет – Пенза областьыште.
Эн изи показатель – Саратов областьыште, тушто COVID-19 деч 65 процент еҥ гына паремын кертын.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК

Адакат – кокымшо верыште

Маргарита Иванова

22 июньышто Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер Юл кундем федеральный округын регионлаштыже у коронавирус инфекций дене черланыме чотым 100 тӱжем еҥлан налмаште тыгай радам дене ончыктен:   М.ИВАНОВА

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ТАЗАЛЫК

Тазалык – поянлык: Шинчалык утыш лектын

Маргарита Иванова

Тиде рецепт Интернетыште кумдан шарлен. Тудым палыдыме автор возен: «Мыланем тунам 60 ий ыле. Шинча пӱсылыкым саемдаш, шуко чер деч утлаш манын, пӱнчӧ лӱс отварым йӱаш тӱҥальым. Тидланже сентябрь мучаште пӱнчӧ лӱсым погышым да тудын негызеш ямдылыме отварым теле гоч йӱым. 

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ТАЗАЛЫК УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште пудий 1165 еҥым пурлын

Маргарита Иванова

Эпидсезон тӱҥалме деч вара Марий Элыште пудий 1165 еҥым пурлын, ты шотыштак – 258 йочам. Лабораторий шымлымаш пудий боррелиоз дене черланыме вич случайым пеҥгыдемден. Тиде чотыш тӱҥ шотышто Йошкар-Олаште да Медведево районышто илыше-влак логалыныт. 

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