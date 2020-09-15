Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдерын 15 сентябрьысе данныйже почеш, Юл кундем федеральный округын регионжо-влак коклаште COVID-19 деч паремше-влакын эн кугу чотыштым Башкортостан Республикыште регистрироватлыме – 96 процент.
Кокымшо верыште – Оренбург область (90%), кумшышто – Угарман область (89%). Тиде рейтингыште Марий Эл нылымше корныш логалын: регионыштына у коронавирус инфекций дене черланыше-влакын чумыр чотышт гыч 88 процент еҥ паремын. Тыгаяк сӱрет – Пенза областьыште.
Эн изи показатель – Саратов областьыште, тушто COVID-19 деч 65 процент еҥ гына паремын кертын.
М.ИВАНОВА Шукынжо паремыныт
Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдерын 15 сентябрьысе данныйже почеш, Юл кундем федеральный округын регионжо-влак коклаште COVID-19 деч паремше-влакын эн кугу чотыштым Башкортостан Республикыште регистрироватлыме – 96 процент.
Кокымшо верыште – Оренбург область (90%), кумшышто – Угарман область (89%). Тиде рейтингыште Марий Эл нылымше корныш логалын: регионыштына у коронавирус инфекций дене черланыше-влакын чумыр чотышт гыч 88 процент еҥ паремын. Тыгаяк сӱрет – Пенза областьыште.
Эн изи показатель – Саратов областьыште, тушто COVID-19 деч 65 процент еҥ гына паремын кертын.
М.ИВАНОВА