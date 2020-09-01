ОБРАЗОВАНИЙ

Ешартыш образованийлан 3072  у вер

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«Образований» национальный проектын «Кажне йочан сеҥымашыже» федерал проект почеш Россий Просвещений министерстве самырык тукымлан ешартыш образованийым пуымо системым вияҥда.

      Тыге 2024 ийлан элыштына илыше 5-18 ияш йоча-влак гыч 80 процентше ешартыш образованийын могай-гынат направленийже дене тунемаш тӱҥалшаш.  

        Марий Элыште тиде проект 2019 ий гыч илышыш пурталтеш, 45 образовательный организацийыште 3072 у верым почаш палемдыме. Ешартыш верым почмылан кӧра йоча-влак куд направлений дене моштымашым вияҥден кертыт: физкультур да спорт, естественно-научный, туризм да краеведений, технический, художественный, социально-педагогический. Кызыт муниципалитет-влаклан «Робототехнике», «Лӱдыкшыдымылык школ», «Киностудий» «Школ лесничестве» программе почеш у оборудованийым (компьютер техникым, тӱрлӧ станокым, туризмлан арверым да молымат) налме.

       Проект дене келшышын, йоча кеч-могай направленийым ойырыжо – ешартыш образованийым пуышо педагог-влак тудлан полышым пуышаш улыт. Тений 1 сентябрь гыч республикысе кум тӱжем утла икшыве тӱрлӧ тачысе жаплан келшыше кружокышто да секцийыште кошташ тӱҥалыт.

      Г.КОЖЕВНИКОВА

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ОБРАЗОВАНИЙ СПОРТ

Шахмат ушым пойдара

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КАЛАСЕ, "МАРИЙ ЭЛ" ОБРАЗОВАНИЙ

Каласе, «Марий Эл»: Иктешлыше сочинений 

Лидия Шабдарова

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ОБРАЗОВАНИЙ

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admin

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