Палынак шагал рашемдыме

Марий Элыште вуйуш пудыраныме черан икшывым куштышо еш ден кугыеҥ-влаклан ресурсный консультативный рӱдер почылтын. Тидыже «Раскрась мир» мер организацийын чолга еҥже-влакын тыршымышт да Президент грант фондын полшымыж дене ышталтын. Еш да районла гыч специалист-шамыч дене рӱдерыштат, дистанционнат пашам ыштат. Нунылан туныктымо курс ден семинар-влак лиедат. Ача-ава-влаклан тыгай икшывышт-влак дене мӧҥгыштӧ занятийым, тыгак нунын да черле […]