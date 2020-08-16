Палынак шагал рашемдыме

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер Россий калыкын 8-14 август пагытыште COVID-19 дене черланыме чотшым ончыктен. Статистике почеш, Марий Элыште пытартыш арняште у коронавирус дене черланыме 106 случайым официально регистрироватлыме, да тиде показатель дене республикна Юл кундем федеральный округысо регион-влак коклаште 13 верыш логалын.
Коронавирусын пандемийже пагытыште COVID-19 дене Удмурт Республикыште эн шагал еҥ черланен — 2706, эн шуко – 25510 граждан – Нижегородский областьыште. Марий Элыште 3979 случайым регистрироватлыме.
М.ИВАНОВА