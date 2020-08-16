ТАЗАЛЫК

Палынак шагал рашемдыме

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 21 гана онченыт

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер Россий калыкын 8-14 август пагытыште COVID-19 дене черланыме чотшым ончыктен. Статистике почеш, Марий Элыште пытартыш арняште у коронавирус дене черланыме 106 случайым официально регистрироватлыме, да тиде показатель дене республикна Юл кундем федеральный округысо регион-влак коклаште 13 верыш логалын.
Коронавирусын пандемийже пагытыште COVID-19 дене Удмурт Республикыште эн шагал еҥ черланен — 2706, эн шуко – 25510 граждан – Нижегородский областьыште. Марий Элыште 3979 случайым регистрироватлыме.


М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК

Темленыт, лончыленыт да иктешленыт

Маргарита Иванова

Тений Марий Элыште «Здравоохранений» национальный проект кышкарыште регионысо шым проектым илышыш пурташ тӱҥалме. Тидын дене келшышын, Тазалыкым аралыме министерствыште отрасльын вӱдышӧ специалистше-влак стратегический сессийым эртареныт, рашемденрак каласаш гын, «Шӱм-вӱргорно чер дене кучедалмаш» да «Онкологий чер дене кучедалмаш» кок проект дене пашам ыштыме сайрак да пайдалырак йӧн-влакым кычалыныт. «Здравоохранений» проектын тӱҥ цельже – 2024 ийлан айдемын […]

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ТАЗАЛЫК

28 ияш тӱҥ врач

Маргарита Иванова

– Тендан деке кунам ит йыҥгырте, эре уке улыда, эре ала-могай пашам ыштен коштыда. Теве теҥгечат школыш каенда маньыч, – телефон кылын вес мучаштыже оҥгыр гай яндар йӱкын «Салам лийже. Колыштам тендам..» манмым колмемлан куанен, Звенигово районысо Красногорский эмлымверын тӱҥ врачше Нина Янгелова дене саламлалташат мондышым. – Тыге шол. Кабинетыште кагаз дене веле шинчылтам, шукыж […]

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ТАЗАЛЫК

Еш-влаклан полшат

Любовь Камалетдинова

Марий Элыште вуйуш пудыраныме черан икшывым куштышо еш ден кугыеҥ-влаклан ресурсный консультативный рӱдер почылтын. Тидыже «Раскрась мир» мер организацийын чолга еҥже-влакын тыршымышт да Президент грант фондын полшымыж дене ышталтын. Еш да районла гыч специалист-шамыч дене рӱдерыштат, дистанционнат пашам ыштат. Нунылан туныктымо курс ден семинар-влак лиедат. Ача-ава-влаклан тыгай икшывышт-влак дене мӧҥгыштӧ занятийым, тыгак нунын да черле […]

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