Паша ончылгоч шукталтеш

Нацпроект-влакым илышыш пуртымо йодыш шотышто совещаний эртен. Тушто Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеевлан икмыняр мероприятийжым палемдыме график деч ончыч мучашлыме нерген ойленыт.

Республикысе транспорт да корно озанлык министр Александр Герасименкон палдарымыж почеш, 2020 ийыште мучашлаш палемдыме «Дорожная сеть» проектым 25 сентябрь марте илышыш пуртен шукташ шонат. Тыге чылаже 143 км автомобиль корным норматив йодмаш дене келшышын шотыш кондат.

Республикын правительстве председательжын икымше алмаштышыже Александр Сальников ойлен: 2021 ийлан палемдыме контракт-влак почеш пашам республик тенияк тӱҥалаш ямде. Кызыт нуно каҥашымаште улыт.

Министр Александр Герасименко Йошкар-Олаште Киров ден Строитель-влак уремла ушнымаште лийшаш корным чоҥымо паша кузе шукталтме денат палдарен. Регион вуйлатыше каласен: нелылык ден йодыш-влак лекме годым, кӱлеш гын, подрядчиклан полышым пуыман. Тыгак тудо автомобиль корным тӧрлатыме годым тений поснак кугу тӱткышым яллаште школ автобус кудалыштме маршрутлан ойыраш темлен.

Республикын чоҥымо паша, архитектур да илыме вер ден коммунал озанлык министрже Михаил Степанов «Илыме вер да оласе кумдык» ден «Экологий» нацпроект-влакым илышыш кузе шыҥдарыме дене палдарен. Ойлымыж почеш, «Илыме вер» региональный проект дене келшышын, Апшакпляк ял кумдыкышто автомобиль корным умбакыже ыштат. Тыгак тений Россий Минстройыш 2021-2024 ийлаште софинансирований йӧн дене 17 социально-кӱлешан объектым чоҥаш йодмашым колтымо.

«Формирование комфортной городской среды» федеральный проект дене келшышын, тений 98 кумдыкым, а тиде 37 кудывече да тӱшкан пайдаланыме 61 вер, тӱзатышаш улыт.

Михаил Степановын ойлымыж почеш, Марий Элыште «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федеральный проектат илышыш келшен толшын пурталтеш. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» республиканский адресный программым пеҥгыдемдыме. Тушко аварийныйлан шотлалтше шуко пачеран 400 пӧртым пуртымо. 10 тӱжем утла кв. метр тыгай илыме верым пытараш да 748 еҥым вес вере илаш кусараш палемдалтеш.

Минстрой министрынак ойлымыж почеш, «Экологий» проект дене келшышын, 2019 гыч 2024 ий марте канализацийын эрыктыше сооруженийже-

влакым чоҥаш да олмыктен уэмдаш палемдалтеш. Тиде паша Марий Турек районысо Ноля эҥерыште да Козьмодемьянскыште шукталташ тӱҥалеш. «Юлым тазаҥдарымаш» федеральный проект почеш тений Йошкар-Олаштат ты пашалан пижшаш улыт.

Тыгак ты министерствын палдарымыж почеш, «Яндар вӱд» федеральный проект дене келшышын Медведево районысо Пӱкшерме – Шойбулак – Аэропорт – Пӱнчерсола – Пӱкшерме илемлам вӱдым пуымо пуч дене йыр ушат.

Марий Эл вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш Л.КАМАЛЕТДИНОВА ямдылен.