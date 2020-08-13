«Акпатыр» – уэш Килемар кундемыште

«Дебют» образцовый ансамбль икымше гана Крымыште эртаралтше «Культурное достояние» онлайн-проектыш ушнен да кумшо степенян лауреат лӱмым сеҥен налын. Конкурсыш Российын тӱрлӧ регионжо, тыгак Украина гыч участник-влак ушненыт. Нунын коклаште мурышо, куштышо, театр, цирк, семӱзгарым шоктышо коллектив, образцовый ансамбль да посна исполнитель-влак лийыныт. Марий Элын чапшым Йошкар-Оласе 26-шо №-ан гимназий пеленысе «Дебют» куштышо да спорт клуб […]