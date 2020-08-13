«Акпатыр» – уэш Килемар кундемыште

Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрын кава йымалне «Акпатыр» оперым ончыкташ тӱҥалмыж нерген газетыштына возенна ыле.
«Кеҥеж тургым» фестиваль жапыште постановкым Килемар районысо «Раздолье» турист комплексыште 29 августышто ончыктат.
«Акпатыр» – республикыштына марий йылме дене йоҥгалтше икымше опер. Постановкын премьерже 1963 ий 5 апрельыште лийын.
Ушештарена, EventsInRussia.com порталын данныйже почеш, «Акпатыр» 2020 ийыште 200 эн сай событий коклаш пурен. Тиддеч посна тудо 2019 ийыште Russian Event Awards национальный премийын сеҥышыже лийын.
Спектакль 16 шагатлан тӱҥалеш.
А.БАЙКОВА