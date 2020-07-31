Маска лук» медик-влакым вуча



2020 ийыште Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыже «Ялысе доктор» да «Ялысе фельдшер» программе-влак дене 12 ойпидышым ыштен. Тидын дене келшышын, 7 врач ден 5 фельдшер республикнан ялысе медицине тӧнежлашкыже пашам ышташ кусненыт.

Козьмодемьянск межрайонный больницын Церкансола врач амбулаторийжын штатше участковый терапевт дене пойдаралтын.

Медведево районысо рӱдӧ больницыште кок невролог пашам ышташ тӱҥалын, Кугу Аксарка ФАП-ыште – фельдшер.

Оршанке районысо рӱдӧ больницыш рентгенолог, участковый терапевт, участковый педиатр да акушер-гинеколог толыныт, Марково да Шулка ФАП-лашке – фельдшер-шамыч.

Советский районысо рӱдӧ больницын Михайловка ФАП-ыштыже да Волжск оласе рӱдӧ больницын Кӱсола ФАП-ыштыже у фельдшер-влак пашам ыштат, коктынат медицине тӧнежым вуйлатат.

2020 ийыште Тазалыкым аралыме министерстве 42 медицине пашаеҥ – 29 врач да 13 фельдшер – дене ойпидышым ышташ палемден. Нуно чыланат ял, посёлко шотан илемлашке але 50 тӱжем марте еҥан олалашке пашам ышташ каят.

«Ялысе доктор» программе республикыштына 2012 ий гыч пашам ышта, «Ялысе фельдшер» программе – 2018 ий гыч. Нине программе-влакым илышыш пуртымо жапыште 99 врач да 10 фельдшер дене ойпидышым ыштыме. 2016-2019 ийлаште ялысе медицине тӧнежлаште 10 врач ден 10 фельдшер пашам ышташ тӱҥалын.

Программе дене келшышын, ончыч врач-шамычлан 1 млн.теҥге кугыт единовременный выплатым пуэныт, фельдшер-влаклан – 500 тӱжем теҥгем. 2020 ийыште программыш «начарын логалме да тора район-влак» умылымашым пуртымо. Тыгай верлашке пашам ышташ кайыше медик-влаклан выплатым кугемдыме: врачлан – 1 миллионат 500 тӱжем теҥге марте, фельдшерлан – 750 тӱжем теҥге марте.

Начарын логалме да тора илем-шамычын спискыштым Марий Элын Тазалыкым араламе министерствыже ямдылен да регионын правительствыже пеҥгыдемден. 2020 ийлан «должность-влакын программный реестрыштымат» пеҥгыдемдыме. Тудым алмаштыме годым медиклан компенсаций шотан единовременный выплатым тӱлат. Реестр нерген Минздравын официальный сайтшын «Ялысе доктор» разделыштыже пален налаш лиеш.

Республикын Тазалыкым аралыме министерствыже медицине пашаеҥ-влакым «Ялысе доктор» да «Ялысе фельдшер» программылашке ушнаш ӱжеш. Таче врач ден фельдшер-шамычым Волжский, Звенигово, Килемар, Морко, Советский, Шернур районлаште да Козьмодемьянск олаште вучат.

Чыла йодышым министерствын кугыжаныш граждан службо да кадр паша пӧлкаштыже рашемдыман, телефонжо – 22-21-13 але 22-21-14.



М.ИВАНОВА