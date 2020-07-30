ЭКОНОМИКЕ

Пужен ыштат, пашаш колтат

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«Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» инвестиций программым умбакыже шуктен толыт. Тений пел ийыште 1,8 тӱжем километр электролинийым да 186,6 мегаватт трансформатор куатым пашаш колтымо. Нине проектлашке 5,6 миллиард теҥге оксам пыштыме.

«Эпидемий обстановкым ончыде, инвестиций обязательствым ме чаткан шуктен толына – тыгай задачым шынден ончыланна «Россеть» компанийын генеральный директоржо Павел Ливинский. Ты паша мыланна ик эн тӱҥлан шотлалтеш. У куат ден электросеть объектлам пашаш колтымаш элысе 20 регионым социальный да экономике могырым писын вияҥдаш йӧным ышта», — палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россетьын» генеральный директоржо Игорь Маковский.

Икмыняр кугу проектым энергетик-влак ыштен шуктеныт але мучашлат. Тыге Тула областьыште ик километр наре кужытан 110 киловольт куатан Яснополянский – Западный линийым пужен ыштыме деч вара пашаш колтымо. Нижегородский областьысе Балахнинский районышто тыгаяк куатан кок линийым пужен ыштыме. Воронеж областьын рӱдолаштыже тыгаяк куатан икымше цифровой подстанций мучашлалтеш. Моло регионыштат энергообъектлам пужен ыштыме да чоҥымо паша шукталтеш.

Ю.ИСАКОВ

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Лудаш темлена:
ЭКОНОМИКЕ

Умбакыжат – онлайн йӧн дене

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Эм веле огыл, тазалык памаш

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