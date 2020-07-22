Президент деч – саламмут

Марий Элын Социальный вияҥмаш министерствыжын палдарымыж почеш, 2020 ий январь гыч июль марте регионыштына 90 ияш да тылеч кугурак 391 юбилярым торжественно саламлыме. Тыгодым кажныжлан Россий Федерацийын президентше Владимир Путинын персональный саламлымашыжым кучыктымо.
20 июльышто Советский районысо калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерын пашаеҥже-влак Советский посёлкышто илыше тылын труженикше, пашан ветеранже Ольга Ивановна Старостинам 90 ияш лӱмгечыж дене саламленыт. Поро тыланымаш, сылне пеледыш дене пырля РФ президент В.Путинын открыткыжымат кучыктеныт.
М.ИВАНОВА