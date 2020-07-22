УВЕР ЙОГЫН

Президент деч – саламмут

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

Марий Элын Социальный вияҥмаш министерствыжын палдарымыж почеш, 2020 ий январь гыч июль марте регионыштына 90 ияш да тылеч кугурак 391 юбилярым торжественно саламлыме. Тыгодым кажныжлан Россий Федерацийын президентше Владимир Путинын персональный саламлымашыжым кучыктымо.
20 июльышто Советский районысо калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерын пашаеҥже-влак Советский посёлкышто илыше тылын труженикше, пашан ветеранже Ольга Ивановна Старостинам 90 ияш лӱмгечыж дене саламленыт. Поро тыланымаш, сылне пеледыш дене пырля РФ президент В.Путинын открыткыжымат кучыктеныт.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Саламлена: Марий хор Озаҥыште сеҥен

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15 апрельыште Озаҥ олаште Семён Казачков лӱмеш хор конкурс-фестиваль шымше гана эртен. 

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УВЕР ЙОГЫН

Темле, пашам ыште, лектышым ончыкто

Маргарита Иванова

Марий Элын Тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын увертарымыж почеш, «У проект-влаклан корным почмо стратегический тӱҥалтышым ыштыше агентстве» коммерческий огыл автономный организаций (умбакыже – Агентстве) «Кугурак тукымлан полшымо» тематике дене «Социальный аланым вияҥдыше 100 лидер» инициативе кышкарыште проект-шамычым ойырен налаш тӱҥалеш. Целевой отбор кышкарыште эн ончыч шотыш налме направлений-шамычым палемдыме: граждан-влакым таза илыш-йӱлалан кумылаҥдыме […]

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УВЕР ЙОГЫН

Умылен да кумылын ушненыт

Маргарита Иванова

Марий Элын Социальный вияҥмаш министерствыжын пашаеҥже-влак регионысо «Порылык корзиҥга» акцийыш ушненыт. Нуно тиде корзиҥгам шуко жап аралаш лийме сату дене теменыт. Акций у коронавирус инфекцийын шарлымыж пагытыште начарын коштшо граждан, неле илыш ситуацийыш логалше еш, шоҥгыеҥ-влаклан полшымашке виктаралтын. Министерствын пашаеҥже-шамыч регионысо калыклан полшышо #МыВместе волонтёр штаблан тӱрлӧ шӱрашым, сакырым, макарон изделийым да кужу жап аралаш лийме моло […]

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