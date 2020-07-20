Ончыкылык рӱдерым пойдарат

Кушто пӱйым яра эмлаш лиеш? Очыни, ты йодыш шке жапыштыже кажне еҥ ончылно шогалеш. Йошкар-Олаште гын, пӱйым яра ик вере веле, стоматологий поликлиникыште, эмлат. Но врач деке логалаш манын, эр эрденак каен, черетым налман. Талон логалеш гын, тудын деке логалат, а уке гын, вес кечын угыч черетым налаш толман. А теве Параньга районысо Матародо кундемыште […]