Ончыкылык рӱдерым пойдарат

Волжск оласе рӱдӧ больницын онкочерле-шамычлан амбулаторный полышым пуымо рӱдерышкыже видеоэндоскопический оборудованийым кондымо.
Тиде комплексыште видеоувер рӱдер, аппаратурлан медицине стойко, монитор, ваккуман респиратор, видеоколоноскоп, бронховидеоскоп, пагар-шолора корным шымлыме видеоскоп улыт.
Оборудованийын акше – 8,9 млн. теҥге.
Волжск оласе онкочерле-влаклан амбулаторный полышым пуымо рӱдер – тиде «Здравоохранений» национальный проектын «Онкологий чер дене кучедалмаш» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште 2021 ийыште республикыште почаш палемдыме кум рӱдер кокла гыч иктыже.
М.ИВАНОВА