ТАЗАЛЫК

Ончыкылык рӱдерым пойдарат

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 4 гана онченыт

Волжск оласе рӱдӧ больницын онкочерле-шамычлан амбулаторный полышым пуымо рӱдерышкыже видеоэндоскопический оборудованийым кондымо.
Тиде комплексыште видеоувер рӱдер, аппаратурлан медицине стойко, монитор, ваккуман респиратор, видеоколоноскоп, бронховидеоскоп, пагар-шолора корным шымлыме видеоскоп улыт.
Оборудованийын акше – 8,9 млн. теҥге.
Волжск оласе онкочерле-влаклан амбулаторный полышым пуымо рӱдер – тиде «Здравоохранений» национальный проектын «Онкологий чер дене кучедалмаш» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште 2021 ийыште республикыште почаш палемдыме кум рӱдер кокла гыч иктыже.

М.ИВАНОВА

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ТАЗАЛЫК ЯЛ ИЛЫШ

Ялысе эмлымверыште: «Вес пашажым ыштенжат ом мошто, очини…»

Editor

Кушто пӱйым яра эмлаш лиеш? Очыни, ты йодыш шке жапыштыже кажне еҥ ончылно шогалеш. Йошкар-Олаште гын, пӱйым яра ик вере веле, стоматологий поликлиникыште, эмлат. Но врач деке логалаш манын, эр эрденак каен, черетым налман. Талон логалеш гын, тудын деке логалат, а уке гын, вес кечын угыч черетым налаш толман. А теве Параньга районысо Матародо кундемыште […]

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СОЦИАЛЬНЫЙ ИЛЫШ ТАЗАЛЫК

Поликлиникын пашажым саемдыме

admin

Холышто – теҥгыл, кулер, толшо пациент-влаклан полшышо дежурный администратор, регистратурышто – посна ойырымо телефон линий… Чыла тиде Йошкар-Оласе 4-ше №-ан поликлиникыште палемдыме ситыдымашым кораҥдыме да калыклан медицине полышым сайынрак пуымо мероприятий-влак кокла гыч ужашыже гына. Тылеч посна, Тазалыкым аралыме министерствын данныйже почеш, медицине тӧнежын регистратурыштыжо икмыняр окнам ешарыме, мӱшкыран ӱдырамаш ден стоматологический пациент-влаклан тудым посна […]

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ТАЗАЛЫК

Ик черым весе алмашта…

Маргарита Иванова

Кодшо арнян регионыштына пӱсӧ шоло инфекций дене черланыме 87 случайым регистрироватлыме. Тиде чот кодшо ий тыгаяк жап деч 22,5 процентлан да шуко ияш показатель деч 4,9 процентлан шукырак. Черланыше-влакын чумыр чотышт гыч 74,7 процент еҥже 14 ияш марте йоча-влак улыт. Волжск олаште, Йошкар-Олаште, Медведево да Параньга районлаште сӱрет поснак начар, молан манаш гын тыште палынак […]

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