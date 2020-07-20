ТАЗАЛЫК

У поликлинике лиеш

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 4 гана онченыт

«Здравоохранений» национальный проектын «Онкологий чер дене кучедалмаш» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште Марий Элыште Республиканский онкологический диспансерын поликлиникыжым чоҥашлан проект-смете документацийым ямдылаш республикын бюджетше кӱшеш 4,3 млн.теҥгеаш контрактым ыштыме.
У поликлиникын кӱлешлыкше кӱкшӧ квалификациян медицине полышым йодшо онкочерле-влакын шукеммышт дене умылтаралтеш. Тыгай пациент-шамычым эмлыме результат чын маршрутизаций да жапыштыже пуымо полыш дене кылдалтын.
Кызыт поликлинике хирургический корпусын икымше пачашыштыже пашам ышта. Тудо илалше ден начарын коштшо-влаклан пешыже келыштаралтын огыл, адакше ик сменыште 50 еҥым гына приниматлен кертеш.
Проект почеш, у поликлиникыште ик сменыште 250 еҥ тергалтын кертеш. Тушто тыгак изи операционныйым, перевязочныйым, у оборудованийым, эмлыме кабинетым почаш йӧн лиеш.
У объектлан мланде кумдыкым ойырен налме. Чоҥымо-монтаж пашалан 300 млн. теҥге кӱлеш. Поликлиникым 2022-2023 ийлаште чоҥен шукташ палемдыме.
«Здравоохранений» национальный проектын «Онкологий чер дене кучедалмаш» регионысо проектшым илышыш пуртымо мероприятийлан чылаже 1344,5 млн.теҥгем ойыраш палемдыме. 2020 ий июль тӱҥалтышлан 507,4 млн. теҥгем кучылтмо.

М.ИВАНОВА

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