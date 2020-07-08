Министр тӱткышым йодеш

8 июльышто Марий Элын социальный вияҥмаш министрже Марина Островская 3 гыч 7 ияш марте йочан ача-ава-влак деке обращений дене лектын:

— Россий Федераций президентын 2020 ий 20 мартыште лукмо 199-ше №-ан «Йочан еш-влаклан кугыжаныш велым полшымо мере-влак нерген» указше дене келшышын, 1 июнь гыч 3 гыч 7 ияш марте йочан еш-шамычлан социально полшымо у мере-влак вийыш пуреныт.

Марий Элыште Кугыжаныш услуго портал гоч, нимогай справке ден документым ешарыде, у выплатлан йодмашым пуаш йӧным ыштыме. Тиде – кӱлешан уверым келшыше ведомствыла гыч электрон йӧн дене погымо у технологий. Тудын дене чумыр Россий пайдалана.

Портал гоч пуымо йодмашда социальный полыш мере-влакым пуымо оласе але районласе рӱдерлашке логалыт. Тушто выплатым палемдашлан Пенсий фонд, Социальный страхований фонд, Федеральный налог службо, Паша да калыклан пашам ситарыме департамент, Обороно министерстве, Элкӧргӧ паша министерстве, Суд-пристав-влакын федеральный службышт да моло тӧнеж ден ведомство гыч документым погат. Запрос ешын кугытшо дене кылдалтын, сандене кажне еҥ шотышто тичмаш уверым погаш жап кӱлеш. Чаманен палемдем, тиде пашам тӱҥалме годым технике лугыч лийын, да кажне еш шотышто запросым, манмыла, кид дене обработатлаш логалын. Тыге, ача-аван да ик йочан ешлан специалист 8 инстанцийыш 24 запросым колтен, сандене выплате шотышто пунчалым лукмо жап шуйнен.

Пагалыме ача-ава-шамыч, тиде ситуацийым умылаш йодам. Таче кечылан технике велым чыла гаяк ситыдымашым кораҥдыме, специалист-влак чыла йодмашым кӱчык жапыште обработатлашлан чыла ыштат.

Пытартыш кечылаште министерствыш да социальный полыш мере-влакым пуымо рӱдерлашке у выплат шотышто шуко вуйшиймаш ден йодыш пурат. Мутат уке, тӱрлӧ инстанцийыш обращений, ты шотыштак вуйшиймаш дене лекташ – тендан закон дене пеҥгыдемдыме правада. Тыгодым иктым шотыш налаш йодам: пособийым палемдыме шотышто специалист-шамычлан обращенийланда жапыштыже вашешташ кӱлеш, да тӱҥ паша шеҥгекыла шӱкалалтеш.

Тыгак Кугыжаныш услуго порталыште йодмашым тӱткын печатлаш йодам: технический йоҥылышлан, уверым йоҥылыш але тичмашын огыл пуымылан кӧра, пашан регламентше да закон дене келшышын, пособийым палемден огына керт.

М.ИВАНОВА ямдылен