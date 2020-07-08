Ынде кундемнан чапшым аралат

Кумдан палыме поэт А.С.Пушкинын шочмо кечыж вашеш «Пушкиным пырля лудына» тӱнямбал акций увертаралтын. А тудын кышкарыштыже У Торъялысе рӱдӧ книгагудо «Пушкиным лудына» онлайн – марафоным увертарен. Тушко кеч-кӧ ушнен кертеш. Тӱҥжӧ — чапланыше поэтын произведенийжым лудмым видеоролик семын ямдылен колтыман. Марафон кумшо кече веле шуйна гынат, тышке ятырын ушненыт да але марте Пушкинын икмыняр почеламутшым, […]