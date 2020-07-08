Ынде кундемнан чапшым аралат

Марий Элыште Пенсионер-влак коклаште компьютер многоборье дене Х всероссийский чемпионатын регионысо этапшым иктешлыме.
Тушто шке уш-акылжым 25 пенсионер терген. Нунын кокла гыч икмынярже социальный обслуживанийын комплексный рӱдерлаштыже компьютер грамотлан тунемше, икмынярже Марий кугыжаныш университет пеленысе Кумшо ийготын университетшын колыштшыжо, тыгак Россий пенсионер-влак ушемын регионысо пӧлкажын еҥже-шамыч лийыныт.
Регионысо Социальный вияҥмаш министерствын палдарымыж гыч, чыла этапым иктешлыме почеш эн шуко баллым «Тӱҥалше пайдаланыше» номинацийыште Лидия Кутасова (Советский район) ден Виктор Яблонский (Шернур район), «Ӱшанлын пайдаланыше» номинацийыште Светлана Акпулатова (Советский район) ден Николай Иванов (Оршанке район) погеныт.
Регионысо этапыште сеҥыше-влак 8-10 июльышто Пенсионер-влак коклаште компьютер многоборье дене Х всероссийский чемпионатыште республикын чапшым онлайн-формат дене аралаш тӱҥалыт.
М.ИВАНОВА