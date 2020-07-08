АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Ынде кундемнан чапшым аралат

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

Марий Элыште Пенсионер-влак коклаште компьютер многоборье дене Х всероссийский чемпионатын регионысо этапшым иктешлыме.
Тушто шке уш-акылжым 25 пенсионер терген. Нунын кокла гыч икмынярже социальный обслуживанийын комплексный рӱдерлаштыже компьютер грамотлан тунемше, икмынярже Марий кугыжаныш университет пеленысе Кумшо ийготын университетшын колыштшыжо, тыгак Россий пенсионер-влак ушемын регионысо пӧлкажын еҥже-шамыч лийыныт.
Регионысо Социальный вияҥмаш министерствын палдарымыж гыч, чыла этапым иктешлыме почеш эн шуко баллым «Тӱҥалше пайдаланыше» номинацийыште Лидия Кутасова (Советский район) ден Виктор Яблонский (Шернур район), «Ӱшанлын пайдаланыше» номинацийыште Светлана Акпулатова (Советский район) ден Николай Иванов (Оршанке район) погеныт.
Регионысо этапыште сеҥыше-влак 8-10 июльышто Пенсионер-влак коклаште компьютер многоборье дене Х всероссийский чемпионатыште республикын чапшым онлайн-формат дене аралаш тӱҥалыт.

М.ИВАНОВА

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АКЦИЙ КОНКУРСЫ НА РУССКОМ

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АКЦИЙ КОНКУРСЫ

Акций гыч – путешествийыш

Маргарита Иванова

Звенигово районысо Красногорский библиотеке Российын кечыже вашеш «Мый да мыйын посёлкем» сетевой акцийым эртара. Тудын кышкарыштыже посёлкышто илыше-влак библиотекын сайтышкыже шӱм-чоныштлан келшыше шерге верлам фотографироватлен, тудын нерген каласкален колтат але социальный сетьласе шке лаштыкышкышт #ЯиМойпоселокКрасногорский хештег дене вераҥдат. Библиотеке акцийыште участвоватлыше чыла фотом ончыкыжым Красногорский посёлко мучко виртуальный путешествийым ямдылаш кучылтеш. М.ИВАНОВА

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АКЦИЙ КОНКУРСЫ КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Пырля лудыт 

Любовь Камалетдинова

Кумдан палыме поэт А.С.Пушкинын шочмо кечыж вашеш «Пушкиным пырля лудына» тӱнямбал акций увертаралтын. А тудын кышкарыштыже У Торъялысе рӱдӧ книгагудо «Пушкиным лудына» онлайн – марафоным увертарен.  Тушко кеч-кӧ ушнен кертеш. Тӱҥжӧ — чапланыше поэтын произведенийжым лудмым видеоролик семын ямдылен колтыман.  Марафон кумшо кече веле шуйна гынат, тышке ятырын ушненыт да але марте Пушкинын икмыняр почеламутшым, […]

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