1 июльышто «Россия – страна возможностей» проект кышкарыште эртаралтше «Доброволец России — 2020» конкурсын регионысо этапше мучашлалтын. Марий Эл гыч тышке 233 участник ушнен.
«Поро паша» номинацийыште вийым тергыше 22 еҥын проектшым иканаште федерал эксперт-влак акленыт. Моло паша-влакым 17-19 июньышто регионысо комиссий ончен. Чаманен каласаш логалеш, чыла участник кокла гыч колынжо вашкылым ыштен огытыл.
Шке кумылын полышым пуышо-влак кокла гыч шукынжо «Йочалан полыш» (50 проект), «Ончыкылыклан ӱшан дене илыше» (28 проект), «Мыйын йыр» (20 проект), «Изи шочмо кундем» (15 проект) номинацийым ойыреныт.
Регионысо этапышке логалше-влаклан тунемме программе, сеҥыше-влакым саламлымаш тений шыжым Йошкар-Олаште лиеш. Ойыртемалтше-влак полуфиналыште вийыштым терген кертыт. Тудыжо Юл кундемысе федерал округысо самырык-влакым Озаҥ олаште чумыра. Конкурс 2-5 декабрьыште Моско олаште мучашлалтеш.
О. МОШКИНА