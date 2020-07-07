ТОШКАЛТЫШ

Шке кумылын полышым пуышо-влак

Ольга Мошкина Comment(0) Материалым 25 гана онченыт

1 июльышто «Россия – страна возможностей» проект кышкарыште эртаралтше «Доброволец России — 2020» конкурсын регионысо этапше мучашлалтын. Марий Эл гыч тышке 233 участник ушнен.

«Поро паша» номинацийыште вийым тергыше 22 еҥын проектшым иканаште федерал эксперт-влак акленыт. Моло паша-влакым 17-19 июньышто регионысо комиссий ончен. Чаманен каласаш логалеш, чыла участник кокла гыч колынжо вашкылым ыштен огытыл.

Шке кумылын полышым пуышо-влак  кокла гыч шукынжо «Йочалан полыш»  (50 проект), «Ончыкылыклан ӱшан дене илыше» (28 проект), «Мыйын йыр» (20 проект), «Изи шочмо кундем» (15 проект) номинацийым ойыреныт.

Регионысо этапышке логалше-влаклан тунемме программе, сеҥыше-влакым саламлымаш тений шыжым Йошкар-Олаште лиеш.  Ойыртемалтше-влак полуфиналыште вийыштым терген кертыт. Тудыжо Юл кундемысе федерал округысо самырык-влакым Озаҥ олаште чумыра. Конкурс 2-5 декабрьыште Моско олаште мучашлалтеш. 

 

О. МОШКИНА

 

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Лудаш темлена:
ТОШКАЛТЫШ

Воктенет  – самырык еҥ: «Айдемын ӱмыржым кужемдаш  –  кугу пиал»

Лидия Шабдарова

Тачысе лаштыкнан унаже  –  Морко район Зеленогорский посёлкын ӱдыржӧ Екатерина Филиппова. Тудо Йошкар-Оласе медицине колледжыште тунемеш. Сайын тунеммыжлан ӱмаште декабрьыште тудо республикын тазалыкым аралыме ончычсо министрже С.Г.Мочалов лӱмеш именной стипендий дене палемдалтын. 

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СЫМЫКТЫШ ТОШКАЛТЫШ

Надежда Степанова: «Чон йодмо пашам ышташ – пиал»

Лидия Шабдарова

Тиде чолга марий ӱдыр Надежда СТЕПАНОВА нерген икмыняр ий ончыч возенна ыле. Тудо тунам Кужэҥер районыш «Куку кайык» кинофильмым войзаш толын. Надежда 2015 ийыште ВГИК-ым  отличиян диплом дене тунем пытарен. Ятыр кино- ден театр  фестивальыште приз дене палемдалтын. Кызыт аспирантурышто тунемеш. Шукерте огыл тудо Морко кундемыште «Унчоfest» фестивальыште лийын. 

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ТОШКАЛТЫШ

Сочи гыч – поро кумыл дене

Editor

14-22 октябрьыште Сочи олаште Самырык ден студент-влакын тӱнямбал фестивальышт эртен.  Марий Эл гыч тушко 125 участник ден 40 волонтер миеныт. Чылаже фестивальыш 180 эл гыч 20000 ӱдыр-рвезе чумыргеныт. 

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