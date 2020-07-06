Чоҥаш йӧршӧ улыт

Марий Эл Республикын кугыжаныш пого министерствыже Марий Эл республикын кугыжаныш собственностьыштыжо улшо мландым арендыш пуымо договорым ышташ правам налаш аукционым эртарыме нерген увертарен.
Ял шотан илем категорийыш пурышылан шотлалтше да производство кӱлешлыклан кучылташ лийме мланде участке-шамыч аукционышко лукталтыт. Йошкар-Олаште Крылов уремысе тӱрлӧ кумдыкан кум тыгай участке производство зданийлам чоҥаш йӧршӧ.
Аукционыш ушнаш йодмашым 2 июль 8 шагатат 30 минут гыч пуаш лиеш. А 28 июльышто 17 шагатат 30 минутышто йодмашым налмым чарнат.
Моло ешартыш уверым ола администрацийын официальный сайтыштыже https://i-ola.ru/about/info/news/32447/ кумданрак пален налаш лиеш.
Р.ЧЕПАКОВА ямдылен