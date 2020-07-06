УВЕР ЙОГЫН

Чоҥаш йӧршӧ улыт

admin Comment(0) Материалым 56 гана онченыт

Марий Эл Республикын кугыжаныш пого министерствыже Марий Эл республикын кугыжаныш собственностьыштыжо улшо мландым арендыш пуымо договорым ышташ правам налаш аукционым эртарыме нерген увертарен.
Ял шотан илем категорийыш пурышылан шотлалтше да производство кӱлешлыклан кучылташ лийме мланде участке-шамыч аукционышко лукталтыт. Йошкар-Олаште Крылов уремысе тӱрлӧ кумдыкан кум тыгай участке производство зданийлам чоҥаш йӧршӧ.
Аукционыш ушнаш йодмашым 2 июль 8 шагатат 30 минут гыч пуаш лиеш. А 28 июльышто 17 шагатат 30 минутышто йодмашым налмым чарнат.
Моло ешартыш уверым ола администрацийын официальный сайтыштыже https://i-ola.ru/about/info/news/32447/ кумданрак пален налаш лиеш.

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Маркелов шотышто уголовный делан ик фигурантше голодовкым увертарен

Любовь Камалетдинова

Марий Эл Республикын ончычсо вуйлатышыже Леонид Маркелов шотышто уголовный делан ик фигурантше, Наталья Кожанова, голодовкым увертарен. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Социальный илыш: Ялыштат чыла негыз уло

Editor

Марий Эл гыч кок социальный пашаеҥ Россий Федераций Федеральный Погынымашын Федераций Советшын председательже Валентина Матвиенкон эртарыме селасе социальный сфер труженик-влак дене вашлиймашкыже миеныт. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Кодшо арняште Марий Элыште 12 пожар лийын

Editor

Марий Элысе МЧС-ын увертарымыж почеш, кодшо арняште республикыште 12 пожар лийын. Пелыже – Волжский районышто. Каныш кечылаште гына ты кундемыште ныл вере пожарым йӧрташ пернен. Арня мучко тул кок оралтым пытарен, ик еҥ эмганен. 

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий