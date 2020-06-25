24 июня на 58-ом году ушел из жизни Калугин Андрей Дмитриевич, человек неравнодушного и твердого характера, глубокого знания своего дела и большого жизненного оптимизма.

Андрей Дмитриевич родился 31 августа 1961 года в г. Канске. Будучи уроженцем Красноярского края, в 1983 году окончил Марийский политехнический институт им. М. Горького по специальности «Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности» и навсегда связал свою жизнь с Марийским краем и городом Волжском.

Начав трудовой путь механиком древесно-сырьевого цеха Волжского гидролизно-дрожжевого завода г. Волжска Марийской АССР, Андрей Дмитриевич везде показывал свои способности организатора и настоящего лидера. В 1986 году заведовал организационным отделом Волжского горкома ВЛКСМ, в 1988 году назначен первым секретарем Волжского горкома ВЛКСМ, в 1990-1991 годы – секретарем Волжского горкома КПСС.

С 1991 года работал на разных должностях в коммерческих организациях «Дест», «ЛАН», «СОТО», филиала ГУ УФПС, МУП «Редакция газеты «Наш город», МУП «Автобаза ЖКХ», ООО «Альтернатива-М», ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», ООО «Волжсктеплогаз», ООО «Миллениум».

Андрей Дмитриевич был человеком, которого всегда отличали высокая трудоспособность иискреннее внимание к людям.

Одновременно с хозяйственной деятельностью Андрей Дмитриевич принимал активное участие в общественной жизни города, пользовался уважениему своих коллег по депутатскому корпусу, неоднократно избирался депутатом Собрания депутатов г. Волжска. В 2017 году являлся помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва С.И. Казанкова, в 2018 года назначен первым секретарем комитета Волжского местного отделения КПРФ, в 2019 году избран депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл.

Глубокие соболезнования семье и близким Андрея Дмитриевича Калугина по поводу безвременной кончины родного человека. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

А.А. Евстифеев, М.З.Васютин, А.А. Сальников, С.А. Воронцов, И.Р.Дравниеце, Н.Н. Коротков

Некролог от имени Главы Республики Марий Эл, Председателя Правительства Республики Марий Эл А.А.Евстифеева и членов Правительства Республики Марий Эл в связи со смертьюдепутата Государственного Собрания Республики Марий Эл (заместителя руководителя фракции КПРФ), секретаря Марийского рескома КПРФАндрея Дмитриевича Калугина, 25 июня 2020 г.