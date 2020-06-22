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Республика потеряла замечательного человека…

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20 июня пришла печальная весть: республика потеряла замечательного человека, строителя по образованию и призванию, Якова Цезаревича Меримского. С 1991 года он являлся бессменным руководителем одного из крупнейших предприятий региона – ЗАО СПП «Салют».

Якову Цезаревичу было всего 68 лет, почти 50 из них он отдал любимому делу, оставив после себя на долгую память не одну страницу в истории строительной отрасли республики и результаты своего плодотворного труда, которые еще долгие десятилетия будут приносить людям радость и обеспечивать комфортную жизнь.

Боль и скорбь особенно наполняют сердца тех, кто знал Якова Цезаревича лично, трудился под его началом, взаимодействовал по жизни. Это не удивительно: он был не просто руководителем, а идейным вдохновителем, оптимистом и мудрым наставником. Обладая большой трудоспособностью, энергией и самодисциплиной, Яков Цезаревич всеми этими качествами делился с коллективом, по-отечески относился к своим подчиненным, охотно передавал знания, всегда был готов поддержать и прийти на помощь. Работники ценили и любили Якова Цезаревича за его человеческие качества: доброту, порядочность, честность и справедливость.

Яков Цезаревич Меримский – из тех людей, которых в Марийском крае и в других регионах России знают по делам и заслугам. Сложно переоценить его вклад в строительную отрасль Республики Марий Эл. Он начинал свою трудовую деятельность в 1973 году в должности инженера ПТО Гомельского ремонтно-строительного управления № 4 Белорусской ССР. Благодаря целеустремленности и трудолюбию Яков Цезаревич прошел долгий путь до руководителя крупного предприятия, имел за его плечами колоссальный опыт работы, в том числе в сфере промышленного, жилищного строительства, руководил возведением дошкольных учреждений, социальных и культурных объектов, поэтому досконально знал рабочий процесс на любом участке и умел грамотно решать сложные производственные задачи. Долгое время Яков Цезаревич трудился на руководящих должностях Йошкар-Олинского механического завода, построенном непосредственно при его участии.

Экономическое лихолетье, которое захлестнуло страну в конце 80-х, поставило точку в судьбе многих промышленных гигантов. Но не в судьбе коллектива, который умеет строить со «знаком качества». Яков Цезаревич Меримский предложил коллегам выделиться в самостоятельное предприятие. По наследству ему перешло название «Салют» и кодекс чести профессионалов. В остальном пришлось начинать с нуля, отважно пройдя все этапы становления отечественного бизнеса: от Малого строительно-производственного предприятия «Салют» до Закрытого акционерного общества СПП «Салют». С тех пор, акционеры предприятия неизменно доверяли определение вектора

развития и руководство текущей деятельностью предприятия своему основателю и руководителю.

Под руководством Якова Цезаревича велось возведение не одного микрорайона города, застройка которых активно продолжается и сегодня. Еще одним проектом предприятия стал коттеджный поселок «Финская деревня» — комфортный загородный поселок для постоянного проживания, расположенный в экологически чистом районе, в 4 км от г. Йошкар-Олы и в 2 км от п. Медведево, в районе д. Тойкино. Помимо комплексного жилищного строительства предприятие реализовывало и крупные проекты общественно-делового назначения. К сожалению, сдачу одного из значимых объектов, которого так ждут жители Йошкар-Олы, – средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В, Яков Цезаревич уже не сможет принять сам…

Но не стройкой единой Яков Цезаревич сделал свое предприятие многопрофильным. Организовал с нуля деревообрабатывающее производство по изготовлению домокомплектов из клееного бруса, деревянных евроокон, другой продукции глубокой переработки древесины. Основное направление деятельности в этой области – производство профилированного клееного бруса для строительства экологичных и комфортных домов малоэтажной застройки. Комплекты домов отгружаются в разные города России и за рубеж через развитую дилерскую сеть.

За свои заслуги в сфере строительства Яков Цезаревич Меримский удостоен высоких государственных наград. Он является почетным академиком Международной Академии Качества и Маркетинга, занесен в книгу почета Международной Академии, получил диплом почетного доктора управления Международной ассоциации АДМ Бизнес-консалтинг, диплом Международной Академии реальной экономики о присвоении звания Академика. В 2000 г. Международная ассоциация «АДМ» BusinessConsulting присвоила Якову Цезаревичу звание почетного доктора управления и наградила медалью «BusinessLeader-2000». В 2001 г. Международная Академия Реальной Экономики присвоила Якову Цезаревичу почетное звание Академика. В 2005 г звание академика было присвоено Международной Академией Качества и Маркетинга. В 2007 г. Яков Цезаревич получил почетную медаль «За достойный труд», а на следующий год был награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России».

Известие об уходе этого замечательного человека потрясло многих. Яков Цезаревич навсегда останется в сердцах сотен жителей республики.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Якова Цезаревича Меримского в связи с невосполнимой утратой дорогого человека.

Светлая память!

А.А. Евстифеев, М.З.Васютин, А.А. Сальников, С.А. Воронцов, И.Р.Дравниеце, Н.Н. Коротков.

Некролог от имени Главы Республики Марий Эл,

Председателя Правительства Республики Марий Эл А.А.Евстифеева

и членов Правительства Республики Марий Эл

в связи со смертью Почетного строителя РФ

Якова Цезаревича Меримского 20 июня 2020 г.

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