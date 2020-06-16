Кок рӱдерым почыт

Социальный шымлымашын эксперт институтшо россий регион-влакын коронавирус дене кучедалме да тудын экшыкшым кораҥдыме паша лектышышт шотышто рейтингым ыштен. Тушко тазалыкым аралыме сферын пашажым вияҥдаш полшымо, коронавирус дене черланыме деч профилактикым эртарыме, медицине персоналлан, предприятий-влаклан да нунын пашаеҥыштлан, еш ден йоча-шамычлан полшымо да моло мере-влакым поснак чолган шуктышо регион-влакым пуртен. Тыгодым Москва, Ленинград, Сахалин да Угарман […]