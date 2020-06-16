Кок рӱдерым почыт

«Здравоохранений» национальный проектын «Онкологий чер дене кучедалмаш» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште онкочерле-влаклан амбулаторный полышым пуымо рӱдер-влаклан кум видеоэндоскопический оборудованийым налашлан контрактым ыштыме. Тудын суммыжо 23,37 млн. теҥгеш шуын.
Тыгай рӱдерым 2021 ийыште Волжск оласе да Шернур районысо рӱдӧ больницылаште почаш палемдыме.
Рӱдерын специалистше-шамыч черым диагностироватлаш, черле-влакым онкодиспансерыш але вес медицине организацийыш биопсий (операций) материалым налыкташ колташ, врач-онколог ден врач-радиотерапевт-влакын консилиумышто лукмо пунчалышт почеш чер ваштареш виктаралтше терапийым, тыгак диспансер эскерымашым эртараш, паллиативный полышым пуаш да эше шуко моло пашам шукташ тӱҥалыт.
Тиде проектым илышыш пурташлан 1344,5 млн. теҥгем, ты шотыштак федеральный бюжет гыч 256,5 млн. теҥгем кучылташ палемдыме.
М.ИВАНОВА