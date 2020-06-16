ТАЗАЛЫК

Кок рӱдерым почыт

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

«Здравоохранений» национальный проектын «Онкологий чер дене кучедалмаш» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште онкочерле-влаклан амбулаторный полышым пуымо рӱдер-влаклан кум видеоэндоскопический оборудованийым налашлан контрактым ыштыме. Тудын суммыжо 23,37 млн. теҥгеш шуын.
Тыгай рӱдерым 2021 ийыште Волжск оласе да Шернур районысо рӱдӧ больницылаште почаш палемдыме.
Рӱдерын специалистше-шамыч черым диагностироватлаш, черле-влакым онкодиспансерыш але вес медицине организацийыш биопсий (операций) материалым налыкташ колташ, врач-онколог ден врач-радиотерапевт-влакын консилиумышто лукмо пунчалышт почеш чер ваштареш виктаралтше терапийым, тыгак диспансер эскерымашым эртараш, паллиативный полышым пуаш да эше шуко моло пашам шукташ тӱҥалыт.
Тиде проектым илышыш пурташлан 1344,5 млн. теҥгем, ты шотыштак федеральный бюжет гыч 256,5 млн. теҥгем кучылташ палемдыме.

М.ИВАНОВА

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СОЦИАЛЬНЫЙ ИЛЫШ ТАЗАЛЫК ЯЛ ИЛЫШ

«Кумылжо эм дечат шергакан»

Маргарита Иванова

– Миклай изай, давлениет сай, но тазалыкетым садак эскере, темлыме эмем жапыштыже йӱын шого, – пылышыж гыч фонендоскопым луктын, илалше пациентшын пулышыж гыч тонометрын манжетшым кораҥдышыжла, чолга йӱкын мане Волжский районысо Чодыраял Корамас ялысе ФАП-ым вуйлатыше, акушерке Зинаида Семёнова. – Йӧра, мутетым колыштам, – вашешыже шыргыжале Миклай иза, вара вуйжым мыйын велыш савырыш. – Зина […]

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ТАЗАЛЫК

Шым пашаж дене чапланен

Маргарита Иванова

Социальный шымлымашын эксперт институтшо россий регион-влакын коронавирус дене кучедалме да тудын экшыкшым кораҥдыме паша лектышышт шотышто рейтингым ыштен. Тушко тазалыкым аралыме сферын пашажым вияҥдаш полшымо, коронавирус дене черланыме деч профилактикым эртарыме, медицине персоналлан, предприятий-влаклан да нунын пашаеҥыштлан, еш ден йоча-шамычлан полшымо да моло мере-влакым поснак чолган шуктышо регион-влакым пуртен. Тыгодым Москва, Ленинград, Сахалин да Угарман […]

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ТАЗАЛЫК

Лишыл жапыште огыл гын, илен-толын…

Маргарита Иванова

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