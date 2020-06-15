Келшен пашам ыштымылан тауштен

Подавляющее большинство россиян информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 87%. Доля информированных россиян растет — за 5 дней с 6 марта выросла на 3 п.п. Уже каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения опроса – 22 апреля 2020 года. В опросе от 3 марта точную дату могли назвать только 37% […]