КОНСТИТУЦИЙЫМ КАҤАШЕНА

Келшен пашам ыштымылан тауштен

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

Марий Элысе Рӱдӧ сайлымаш комиссийын еҥже-влак 13 июньышто республикысе «Волонтёры конституции» поро кумылым ончыктышо всероссийский корпусын участникше-влак дене эртарыме туныктымо семинарын пашашкыже ушненыт.

Республикысе ЦИК председатель Ирина Татаринова волонтёр-влаклан Россий Федерацийын Конституцийышкыже вашталтышым пуртымо шотышто общероссийский йӱклымашлан ямдылалтме паша Марий Элыште кузе эртыме нерген каласкален. Тудо Конституцийын волонтёржо-шамычлан ЦИК дене пашам пырля келшен ыштымыштлан тауштен да йӱклымашке эскерыше семын ушнаш темлен.

Республикысе ЦИК-ын организационно-правовой паша отдел вуйлатышыже Марат Газизов общероссийский йӱклымашым эртарыме процедурын ойыртемже, моло дене палдарен.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КОНСТИТУЦИЙЫМ КАҤАШЕНА

Сайлан шотлем

admin

Россий Федераций Конституцийыш вашталтышым пуртымо нерген каҥашена Кызыт калыкыште утларакше коронавирус нерген ойлат, тыгак Россий Конституцийыш вашталтышым пуртымо шотышто каҥашат. Тений 15 январьыште Россий президент В.Путин Федеральный погынымашлан посланийым ыштымыж годым Конституцийым уэш возаш кӱлмӧ нерген увертарен. Тушко вашталтыш-влакым пуртымым калыклан йўклаш лукташ темлен. Конституций – тиде кугыжанышын тӱҥ законжо, тудо элыштына эн кӱкшӧ юридический […]

Опубликовать в Одноклассники
КОНСТИТУЦИЙЫМ КАҤАШЕНА

Что россияне знают о поправках к Конституции?

admin

Подавляющее большинство россиян информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 87%. Доля информированных россиян растет — за 5 дней с 6 марта выросла на 3 п.п.   Уже каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения опроса – 22 апреля 2020 года. В опросе от 3 марта точную дату могли назвать только 37% […]

Опубликовать в Одноклассники
КОНСТИТУЦИЙЫМ КАҤАШЕНА

Келшем, но эше темлем

Маргарита Иванова

Марий Элын «Волжск оласе рӱдӧ больнице» кугыжаныш бюджет тӧнежшын Медицине реабилитаций больницыжын кугурак медсестраже Лариса Журкина: — Россий Федерацийын Конституцийышкыже пурташ темлыме тӧрлатымаш-влак, поснак медицине шотышто, кӱлешан улыт да нунын дене тӱрыснек келшем. Иктыже кугыжанышлан тыглай гына огыл, а чыла гражданын налын (пайдаланен) кертме качестван медицине полышым пуымо шотышто обязательствым ешарыме нерген ойлалтеш. Вес семынрак […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий