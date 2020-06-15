Келшен пашам ыштымылан тауштен

Марий Элысе Рӱдӧ сайлымаш комиссийын еҥже-влак 13 июньышто республикысе «Волонтёры конституции» поро кумылым ончыктышо всероссийский корпусын участникше-влак дене эртарыме туныктымо семинарын пашашкыже ушненыт.
Республикысе ЦИК председатель Ирина Татаринова волонтёр-влаклан Россий Федерацийын Конституцийышкыже вашталтышым пуртымо шотышто общероссийский йӱклымашлан ямдылалтме паша Марий Элыште кузе эртыме нерген каласкален. Тудо Конституцийын волонтёржо-шамычлан ЦИК дене пашам пырля келшен ыштымыштлан тауштен да йӱклымашке эскерыше семын ушнаш темлен.
Республикысе ЦИК-ын организационно-правовой паша отдел вуйлатышыже Марат Газизов общероссийский йӱклымашым эртарыме процедурын ойыртемже, моло дене палдарен.
Л.КАМАЛЕТДИНОВА