ОБРАЗОВАНИЙ

У институт лиеш

admin Comment(0) Материалым 8 гана онченыт

Марий кугыжаныш университетын Цифровой технологий лӱман у институтшо тений абитуриент-влакым вашлияш ямдылалтеш. Тыште цифровой экономике, инженерий, электроэнергетике, калыкле лӱдыкшыдымылык да искусственный интеллект аланлаште специалист-влакым ямдылаш тӱҥалыт.

 Тудо физике-математике, электроэнергетике факультет-влакым, экономике, управлений да финанс институтым иктеш ушымылан кӧра «шочын». «Тӱня верыште огеш шого, университет шинчымашым жаплан келшышым пуышаш. Садлан туныктымо программе, инфраструктуре, да образовательный технологийлаште вашталтыш кӱлеш. Цифр тачысе илышыште кугу верым налеш. Институт тидым шотыш налын чоҥалташ тӱҥалеш», — палемден МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов.

О.МОШКИНА

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ОБРАЗОВАНИЙ

У тунемме ийлан – уэмдыме спортзал

admin

«Образований» национальный проектын «Кажне йочан сеҥымашыже» федерал проектше дене келшышын, Оршанке район Кугу Ӧрша школышто спортзалым олмыкташ палемдыме. Тиде пашам муниципальный контракт почеш тений 18 майыште «Диметриус» ООО тӱҥалеш. Тыге спортзалыште кӱвар, тувраш, тылеч посна вургемым вашталтен чийыме пӧлем-шамыч уэмдалтыт. Чыла тидым ышташ 2 800 тӱжем теҥге ойыралтеш. Олмыктымо паша 2020 ий 31 июльлан мучашлалтшаш. Г.КОЖЕВНИКОВА

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ОБРАЗОВАНИЙ

«Туныкташ праван лийнет – шкежат тунем»

admin

Лач тыгай ой дене ила да пашам ышта Курыкмарий кундемын шочшыжо, Советский районысо Вечын кыдалаш общеобразовательный школын уста педагогшо тений профессионал мастарлыкым тергыше «Марий Эл Республикын Идалыкын туныктышыжо-2019» конкурсышто сеҥен. А тиде кечылаште Чечня Республикын Грозный олаштыже «Российын Идалыкын туныктышыжо-2019» 30-шо всероссийский конкурсышто шкенжын, шочмо вержын, школжын да Марий Элын чапшым аралыше Людмила Кукарева. 1 […]

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ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Йошкар площадьыште лудыт

Лидия Шабдарова

Россий Просвещений министерстве «Илыше классике-2019» всероссийский конкурсым увертарен. Тушко кажне ийын икмыняр миллион икшыве ушна. Мероприятий  тунемше-влакым книгам лудаш тараташ ышталтын. Проект Россий Президент грантын фондшо полшымо дене илышыш шындаралтеш. Регионысо конкурсышто сеҥыше-влак мастарлыкыштым йоча-влаклан «Артек» тӱнямбал рӱдерыште майыште ончыктат. А суперфинал июньышто Москваште эрта. Нуно почеламутым Йошкар площадьыште  лудаш тӱҥалыт. Тыгак ӱдыр-рвезе-влаклан радио дене, […]

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