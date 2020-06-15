У институт лиеш

Лач тыгай ой дене ила да пашам ышта Курыкмарий кундемын шочшыжо, Советский районысо Вечын кыдалаш общеобразовательный школын уста педагогшо тений профессионал мастарлыкым тергыше «Марий Эл Республикын Идалыкын туныктышыжо-2019» конкурсышто сеҥен. А тиде кечылаште Чечня Республикын Грозный олаштыже «Российын Идалыкын туныктышыжо-2019» 30-шо всероссийский конкурсышто шкенжын, шочмо вержын, школжын да Марий Элын чапшым аралыше Людмила Кукарева. 1 […]