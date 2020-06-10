Марий Эл – адакат кокымшо верыште

10 июньышто Коронавирус дене кылдалтше мониторинг шотышто увер рӱдер Юл кундем федеральный округын регионлаштыже COVID-19 дене черланымым рашемдыме чумыр случай гыч паремше-влакын чотыштым процент шот дене ончыктен:
Татарстан Республик – 96
Марий Эл Республик – 87
Пенза область – 80
Оренбург область – 70
Пермь край – 65
Киров область – 56
Мордва Республик – 52
Удмурт Республик – 50
Чуваш Республик – 49
Самара область – 47
Нижегородский область – 46
Саратов область – 41
Башкортостан Республик – 39
Ульяновск область – 32.
Пандемий тӱҥалме пагыт гыч 10 июнь марте Юл кундем федеральный округышто у коронавирус инфекций дене черланыме 28306 случайым регистрироватлыме. Ты чот гыч 55 процент еҥ паремын.
М.ИВАНОВА