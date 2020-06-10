ТАЗАЛЫК

Марий Эл – адакат кокымшо верыште

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

 10 июньышто Коронавирус дене кылдалтше мониторинг шотышто увер рӱдер Юл кундем федеральный округын регионлаштыже COVID-19 дене черланымым рашемдыме чумыр случай гыч паремше-влакын чотыштым процент шот дене ончыктен:
Татарстан Республик – 96
Марий Эл Республик – 87
Пенза область – 80
Оренбург область – 70
Пермь край – 65
Киров область – 56
Мордва Республик – 52
Удмурт Республик – 50
Чуваш Республик – 49
Самара область – 47
Нижегородский область – 46
Саратов область – 41
Башкортостан Республик – 39
Ульяновск область – 32.
Пандемий тӱҥалме пагыт гыч 10 июнь марте Юл кундем федеральный округышто у коронавирус инфекций дене черланыме 28306 случайым регистрироватлыме. Ты чот гыч 55 процент еҥ паремын.


М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК

Тергет – рашемдет

Маргарита Иванова

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер Юл кундем федеральный округысо регионлаште пандемий тӱҥалме пагыт гыч 1 июнь марте 100 тӱжем еҥлан шотлымаште у коронавирус инфекций дене черланымым рашемдыме чотым ончыктен: Удмурт Республикыште – 45,0 Пермь крайыште – 67,8 Башкортостан Республикыште – 82,1 Самара областьыште – 82,8 Татарстан Республикыште – 83,4 Оренбург областьыште – […]

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ТАЗАЛЫК

Ондален-ондален йӱктат…

Маргарита Иванова

Тиде статьяште сыран зиянже нерген каласкалынем, поснак тудын ӱдырамаш да пӧръеҥ организмым локтылмыж нерген ушештарынем. Пайдаже шагал, зиянже кугу «Сыра – пайдале йӱыш» манын, шояк «эксперт-влак» вуйнам чарныде гаяк аҥыртылыт. Тиде аярым, шӧрым шукемда манын, эсогыл чызым пукшышо ӱдырамаш-шамычлан темлат. Сайын да пеҥгыдын малашлан изи йочалан йӱкташ ойлат. Чынжым гын сырасе гай аяран ушалтмаш эсогыл […]

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СОЦИАЛЬНЫЙ ИЛЫШ ТАЗАЛЫК

Черлылан поро мутат шергакан

Маргарита Иванова

– Ой-о-ой, йолем ончалын кертыда мо? – Шернур районысо Марисола фельдшер-акушер пунктыш иктаж 30 ияш пӧръеҥ пыкше пурен шогале. – Мо лийыч, Максим? – пациентын чот сусыргышо йолжым ужын, ФАП-ым вуйлатыше Светлана Скворцова лӱдын йодо. – Шолшо вӱд дене когаргышым… – кечкыжеш азапыш логалше пӧръеҥ. – Столбняк деч прививкыжым ыштенат дыр? – пациентын амбулаторный картыжым […]

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