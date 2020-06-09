У институт лиеш

Марий кугыжаныш университетын Цифровой технологий лӱман у институтшо тений абитуриент-влакым вашлияш ямдылалтеш. Тыште цифровой экономике, инженерий, электроэнергетике, калыкле лӱдыкшыдымылык да искусственный интеллект аланлаште специалист-влакым ямдылаш тӱҥалыт.
Тудо физике-математике, электроэнергетике факультет-влакым, экономике, управлений да финанс институтым иктеш ушымылан кӧра «шочын». «Тӱня верыште огеш шого, университет шинчымашым жаплан келшышым пуышаш. Садлан туныктымо программе, инфраструктуре, да образовательный технологийлаште вашталтыш кӱлеш. Цифр тачысе илышыште кугу верым налеш. Институт тидым шотыш налын чоҥалташ тӱҥалеш», — палемден МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов.
О. МОШКИНА