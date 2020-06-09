ОБРАЗОВАНИЙ

У институт лиеш

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Марий кугыжаныш университетын Цифровой технологий лӱман у институтшо тений абитуриент-влакым вашлияш ямдылалтеш. Тыште цифровой экономике, инженерий, электроэнергетике, калыкле лӱдыкшыдымылык да искусственный интеллект аланлаште специалист-влакым ямдылаш тӱҥалыт.

 Тудо физике-математике, электроэнергетике факультет-влакым, экономике, управлений да финанс институтым иктеш ушымылан кӧра «шочын». «Тӱня верыште огеш шого, университет шинчымашым жаплан келшышым пуышаш. Садлан туныктымо программе, инфраструктуре, да образовательный технологийлаште вашталтыш кӱлеш. Цифр тачысе илышыште кугу верым налеш. Институт тидым шотыш налын чоҥалташ тӱҥалеш», — палемден МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов.

О. МОШКИНА

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Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ

«Самырык туныктышо ялыш ынеж тол»

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Оршанке район Тошто Крешын кундемыште лийме годым  школыш пурышна. Директор Михаил Молотов мемнам порын вашлие да  школ илыш дене палдарыш. Тиде жапыште школ пелен йоча лагерь пашам ыштен. Икшыве-влак тушто каненыт, тазалыкыштым пеҥгыдемденыт, модыныт. — Тошто Крешын тӱҥ школышто 80 икшыве тунемеш. Коллективыште 20 туныктышо пашам ышта. Эртыше тунемме  ийыште школ ден йочасадым пырля ушымо.  […]

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ОБРАЗОВАНИЙ ШКОЛ ЙОЛГОРНО

Чыла предметым «визытанлан» палат

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Руэмысе шуко профилян республикысе лицей-интернатын Талантан икшыве-влак дене пашам ыштыме рӱдерыштыже эртыше кугарнян «Великолепная пятёрка» модыш-конкурс эртен. Тушто Марий Элысе 10 школ гыч 8-ше класслаште тунемше ӱдыр-рвезе-влак шинчымашыштым ончыктеныт.  

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ОБРАЗОВАНИЙ

 «Марий йылмым туныкташ эшеат неле лиеш»

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 Тачысе лаштыкнан унаже – Волжский район Шарача школын марий йылмым да литературым туныктышыжо Галина СИДОРОВА. Тудо шке жапыштыже марий йылме дене электрон учебникым ямдылен. — Те марий йылмым вияҥдымаште, тудым пойдарымаште ятыр жап тыршеда… — Школышто ынде 37 ий пашам ыштем. Шкеже Морко район Рушродо ялын ӱдыржӧ улам, но пӱрымаш мыйым ты кундем дене кылден. […]

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