У институт лиеш

Тачысе лаштыкнан унаже – Волжский район Шарача школын марий йылмым да литературым туныктышыжо Галина СИДОРОВА. Тудо шке жапыштыже марий йылме дене электрон учебникым ямдылен. — Те марий йылмым вияҥдымаште, тудым пойдарымаште ятыр жап тыршеда… — Школышто ынде 37 ий пашам ыштем. Шкеже Морко район Рушродо ялын ӱдыржӧ улам, но пӱрымаш мыйым ты кундем дене кылден. […]