Лийже веле сай игече…

Игече шокшырак лияш тӱҥалмеке, шудо кушмеке, вӱтасе вольыкым кӱтӱш лукташ тӱҥалыт. Кугорно дене иктаж-кушко эртен кудалме годымат я ик вере, я вес вере кӱтӱм ужаш лиеш. Тӱрлӧ кундемыште тудым тӱрлӧ семын кӱтат. Мутлан, Морко районысо Унчо кундемыште изиэм годсек ты сомылым кӱтӱчӧ-влак шуктат. Кажне кастене нуно черет дене пӧрт еда кочкаш пурат, кечывал кочкышым оза-влак котомкашкышт оптен колтат, моло специалист семын нунат тылзе еда пашадарым налыт…

А южо вере оза-влак черет дене вольыкым кӱтӱш луктыт. Тиде кечым кажне гана шонен, ойгырен вучет: игече сай лийже ыле… Кӱтӱчӧ шке пашажым эр гыч тӱҥалын кас марте шукта. Йӧра, игечыже сай лиеш гын. А кунам ведра дене оптымыла йӱр йӱреш, шолем йога, кӱдырчӧ рашкалта, волгенче волгалтара? Мутат уке, моткоч лӱдмашан. Але теве чыташ лийдымын кече пелта… Туркаш – манаш веле.

Илыш вашталтме, тӱрлӧ технологий шыҥдаралт пурымо дене южо вере электрокӱтӱчылан ӱшанат. Тыгайже дене Пошкырт велне, Килемар, Шернур районлаште (южо кундемыштыже) пайдаланат.

Кӱтӱчӧ профессий шуко чытышым йодеш гынат, моткоч пайдале, вет ме пӱртӱсын шочшыжо улына.

А.БАЙКОВА

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