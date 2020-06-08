Ала окса кумылаҥда?

«Ялысе доктор» ден «Ялысе фельдшер» программе-влакым илышыш пурташ тӱҥалме жап гыч таче кече марте республикыштына 118 медицине пашаеҥ дене ойпидышым ыштыме.

«Ялысе доктор» программе Марий Элыште 2012 ий гыч пашам ышта, да тиде жапыште ялысе эмлымверлаште 106 врач пашам ышташ кумылаҥын.

«Ялысе фельдшер» программе илышыш 2018 ий гыч пурен, да тудын почеш кызыт 12 фельдшер пашам ышта.

Программе кышкарыште 2020 ий марте врач-влаклан 1 млн. теҥге кугыт компенсацийым тӱленыт, фельдшер-шамычлан – 500 тӱжем теҥгем. Тений гыч ялыш веле огыл, а «нелын логалаш лийме тора илем» статусан кундемыш пашам ышташ каяш кумылан врач-влакан 1 млн. 500 тӱжем теҥге кугыт компенсацийым тӱлат, фельдшер-шамычлан – 750 тӱжем теҥгем.

Марий Элын тора да нелын логалаш лийме илемлаже-влакым регионын виктемже пеҥгыдемден. Тиде пунчалым Марий Эл Минздравын сайтыштыже «Ялысе доктор» разделыште муаш лиеш.

2020 ийыште 42 медицине пашаеҥ (29 врач да 13 фельдшер) дене ойпидышым ышташ палемдыме. Кызытеш ялысе медицине тӧнежыш пашам ышташ каяш 9 специалист гына кумылым ончыктен.

М.ИВАНОВА