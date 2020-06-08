ТАЗАЛЫК

Ала окса кумылаҥда?

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

«Ялысе доктор» ден «Ялысе фельдшер» программе-влакым илышыш пурташ тӱҥалме жап гыч таче кече марте республикыштына 118 медицине пашаеҥ дене ойпидышым ыштыме.
«Ялысе доктор» программе Марий Элыште 2012 ий гыч пашам ышта, да тиде жапыште ялысе эмлымверлаште 106 врач пашам ышташ кумылаҥын.
«Ялысе фельдшер» программе илышыш 2018 ий гыч пурен, да тудын почеш кызыт 12 фельдшер пашам ышта.
Программе кышкарыште 2020 ий марте врач-влаклан 1 млн. теҥге кугыт компенсацийым тӱленыт, фельдшер-шамычлан – 500 тӱжем теҥгем. Тений гыч ялыш веле огыл, а «нелын логалаш лийме тора илем» статусан кундемыш пашам ышташ каяш кумылан врач-влакан 1 млн. 500 тӱжем теҥге кугыт компенсацийым тӱлат, фельдшер-шамычлан – 750 тӱжем теҥгем.
Марий Элын тора да нелын логалаш лийме илемлаже-влакым регионын виктемже пеҥгыдемден. Тиде пунчалым Марий Эл Минздравын сайтыштыже «Ялысе доктор» разделыште муаш лиеш.
2020 ийыште 42 медицине пашаеҥ (29 врач да 13 фельдшер) дене ойпидышым ышташ палемдыме. Кызытеш ялысе медицине тӧнежыш пашам ышташ каяш 9 специалист гына кумылым ончыктен.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК

Кузе аклена, тугай полышым налына

admin

 Общероссийский калык фронтын Марий Элысе «Социальный справедливость» пашаче группыж гыч эксперт-влак республикысе вич районышто ОНФ-н «Калыкын качествым аклымыже» проект почеш поликлиник-влакым тергымым иктешленыт. Каҥашымаште республикысе здравоохранений министерствын еҥже-влак, ола ден ялласе поликлиник-влакын тӱҥ врачышт лийыныт. Тергыме паша дене эксперт-влак Медведево, Оршанке, Марий Турек, Килемар, Шернур районласе тӱҥ поликликылаште пӧлемла ден корпуслам ончен савырненыт, пациент-влак дене […]

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ТАЗАЛЫК

Тыгайже тетла уке

Маргарита Иванова

Республиканский онкологический диспансерыште «Здравоохранений» национальный проектын «Онкологий чер дене кучедалмаш» региональный проектшым илышыш уртымо кышкарыште налме у цифровой маммограф дене ӱдырамаш-влакым тергаш тӱҥалме. Марий Элыште тыгай типан аппарат тетла уке. Маммографий йӧн тӱнямбал клинический практикыште эртыше курымын 60-шо ийлаж гыч кучылталтеш, Российыш XXI курым тӱҥалтыште толын да черым вияҥаш тӱҥалме йыжыҥыште улмыж годымак рашемдымыж дене […]

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ТАЗАЛЫК

Тыгайже – Марий Элыште гына!

Маргарита Иванова

25 декабрьыште регионын тазалыкым аралыме аланыштыже историеш кодшо кугу событий лийын – Республиканский клинический больницын патологоанатомический отделенийыштыже клеткын молекулярно-генетический патологийжым шымлыме шотышто референс-лабораторий почылтын. Тыгайже Юл кундем федерал округышто эше лийын огыл.  «Лабораторий гистологий шымлымашын циклжым мучаш марте шукта. Тидыже медик-шамычлан диагнозым клетке марте рашлык дене шындаш йӧным ышта, – у лабораторийым официально почмо годым […]

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