ТАЗАЛЫК

Черланат, но шукынжак огыл

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 14 гана онченыт

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдерын данныйже почеш, Юл кундем федеральный округыш пурышо регионлаште майыште COVID-19 дене черланымым рашемдыме кугыт тыгай лийын:
Удмурт Республик – 424 (186%)
Киров область – 1190 (241%)
Пермь край – 1213 (243%)
Марий Эл Республик – 1208 (213%)
Мордва Республик – 1197 (171%)
Оренбург область – 1405 (270%)
Пенза область – 1928 (477%)
Ульяновск область – 2060 (507%)
Самара область – 2245 (612%)
Чуваш Республик – 2299 (392%)
Саратов область – 2640 (603%)
Татарстан Республик – 2371 (288%)
Башкортостан Республик – 2494 (326%)
Нижегородский область – 7890 (406%).

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК

Грушым нӧшмыжге ит коч

admin

Шӱмыштым, нӧшмыштым кораҥдаш гын, нине продукт палынак пайдале лийыт. Такшым, емыж-саскан сай велжым радамлен от пытаре, но тыштат, манмыла, вӱд йымалнысе кӱ-влак улыт. Грушым нӧшмыжге ида коч. Тушто цианид – пеш осал аяр – уло. Тудын дозыжо нӧшмыштӧ шукак огыл, сандене организмлан кугу зиянжымак ок ыште. Но южо диетолог грушым нӧшмыжге кочкаш садак огеш темле. […]

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ТАЗАЛЫК

«Мый илышым йӧратем! Мый илынем! Мый илем!»

Маргарита Иванова

Октябрь шӧрту рак дене кучедалме тӱнямбал тылзылан шотлалтеш. Тудын кышкарыштыже «Александра» фондын «Ӱдырамаш тазалык» программыжым да «Мый илышым йӧратем» проектым илышыш пуртымо шот дене Российын 11 онкологический рӱдерыштыже ӱдырамаш портрет фотоончер-влак эртеныт, нунын кокла гыч иктыже – Марий Элыште. Тиде кечын шинчавӱд, ойго да йыҥысыме йӱк дене темше Республиканский онкодиспансерын радиотерапевтический корпусшо йӧршын вес шӱлыш […]

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ТАЗАЛЫК

Порылыкым – ялыш

Маргарита Иванова

Таче Юрино районысо Поляна фельдшер-акушер пунктышто «Порылыкым – ялыш» всероссийский акций эрта. Козьмодемьянск межрайонный больницын врачше-влак: терапевт, гинеколог, педиатр – калыкын тазалыкшым тергат. Онкологий да шӱм-вӱргорно системе дене кылдалтше тӱрлӧ черым рашемдыме, тыгак нунын дене черланыме деч профилактикым эртарыме шот дене кумылан-влакын  вӱргорно, шинча кӧргысӧ давленийыштым висат, тыгак вӱрысӧ холестеринын да сакырын кугытыштым рашемдат, ЭКГ […]

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