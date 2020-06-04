Черланат, но шукынжак огыл

Шӱмыштым, нӧшмыштым кораҥдаш гын, нине продукт палынак пайдале лийыт. Такшым, емыж-саскан сай велжым радамлен от пытаре, но тыштат, манмыла, вӱд йымалнысе кӱ-влак улыт. Грушым нӧшмыжге ида коч. Тушто цианид – пеш осал аяр – уло. Тудын дозыжо нӧшмыштӧ шукак огыл, сандене организмлан кугу зиянжымак ок ыште. Но южо диетолог грушым нӧшмыжге кочкаш садак огеш темле. […]