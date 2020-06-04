Черланат, но шукынжак огыл

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдерын данныйже почеш, Юл кундем федеральный округыш пурышо регионлаште майыште COVID-19 дене черланымым рашемдыме кугыт тыгай лийын:
Удмурт Республик – 424 (186%)
Киров область – 1190 (241%)
Пермь край – 1213 (243%)
Марий Эл Республик – 1208 (213%)
Мордва Республик – 1197 (171%)
Оренбург область – 1405 (270%)
Пенза область – 1928 (477%)
Ульяновск область – 2060 (507%)
Самара область – 2245 (612%)
Чуваш Республик – 2299 (392%)
Саратов область – 2640 (603%)
Татарстан Республик – 2371 (288%)
Башкортостан Республик – 2494 (326%)
Нижегородский область – 7890 (406%).
М.ИВАНОВА