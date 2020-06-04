ТАЗАЛЫК

Тергет – рашемдет

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер Юл кундем федеральный округысо регионлаште пандемий тӱҥалме пагыт гыч 1 июнь марте 100 тӱжем еҥлан шотлымаште у коронавирус инфекций дене черланымым рашемдыме чотым ончыктен:
Удмурт Республикыште – 45,0
Пермь крайыште – 67,8
Башкортостан Республикыште – 82,1
Самара областьыште – 82,8
Татарстан Республикыште – 83,4
Оренбург областьыште – 99,8
Саратов областьыште – 128, 4
Киров областьыште – 136,0
Пенза областьыште – 180,8
Ульяновск областьыште – 205,4
Мордва Республикыште – 239,3
Чуваш Республикыште – 241,0
Марий Элыште – 265,5
Нижегородский областьыште – 313,1.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК

Видеокыл йӧн дене мутланены

Маргарита Иванова

27 мартыште Россий Федерацийын У коронавирус инфекций шарлыме ваштареш шогалме шотышто кугыжаныш советшын пашаче группыжын черетан заседанийже лийын. Тудым Сергей Собянин видеокыл йӧн дене эртарен. Заседанийыште Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев участвоватлен. Черетан заседанийыште у коронавирус инфекций шарлыме ваштареш шогалме мера, тыгак эн ончычак черланен кертме тӱшкаш пурышо еҥ-влакым рашемдыме, лабораторий диагностикым организоватлыме да эртарыме, […]

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ТАЗАЛЫК

Козьмодемьянск эмлымверлан – шергакан оборудованийым

Маргарита Иванова

Медицине услуго-влакым сайынрак пуышашлан Козьмодемьянск олаште, Курыкмарий да Юрино районлаште илыше 50 тӱжем утла еҥым обслуживатлыше Козьмодемьянскысе район-влак кокласе эмлымверым тӱрлӧ оборудований дене шукертак уэмдаш кӱлын. РФ Президентын Резерв фондшо гыч ойырымо окса полшымо дене эмлымверым кызытсе жаплан келшыше у медицине технике дене шыҥдарыме. Компьютер томографым, шодым искуственно вентилироватлыше аппаратым, кардиомонитор-влак комплексым, цифровой флюорографым да […]

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ТАЗАЛЫК

Тыгай корпус шукертсек кӱлеш

Маргарита Иванова

«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Республике Марий Эл» регионысо проектым илышыш пуртымо кышкарыште Йоча республиканский клинический больницын инфекционный корпусшым чоҥаш проект-смете документацийым ямдылаш 3,8 млн. теҥгеаш контрактым ыштыме. Инфекциян чер дене орланыше йоча-влаклан келшыше стационарыште специализироватлыме медицине полышым пуышо тыгай корпус республикыштына шукертсек кӱлеш. Кызыт специализироватлыме полыш […]

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