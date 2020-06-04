Тергет – рашемдет

27 мартыште Россий Федерацийын У коронавирус инфекций шарлыме ваштареш шогалме шотышто кугыжаныш советшын пашаче группыжын черетан заседанийже лийын. Тудым Сергей Собянин видеокыл йӧн дене эртарен. Заседанийыште Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев участвоватлен. Черетан заседанийыште у коронавирус инфекций шарлыме ваштареш шогалме мера, тыгак эн ончычак черланен кертме тӱшкаш пурышо еҥ-влакым рашемдыме, лабораторий диагностикым организоватлыме да эртарыме, […]