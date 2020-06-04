Тергет – рашемдет

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер Юл кундем федеральный округысо регионлаште пандемий тӱҥалме пагыт гыч 1 июнь марте 100 тӱжем еҥлан шотлымаште у коронавирус инфекций дене черланымым рашемдыме чотым ончыктен:
Удмурт Республикыште – 45,0
Пермь крайыште – 67,8
Башкортостан Республикыште – 82,1
Самара областьыште – 82,8
Татарстан Республикыште – 83,4
Оренбург областьыште – 99,8
Саратов областьыште – 128, 4
Киров областьыште – 136,0
Пенза областьыште – 180,8
Ульяновск областьыште – 205,4
Мордва Республикыште – 239,3
Чуваш Республикыште – 241,0
Марий Элыште – 265,5
Нижегородский областьыште – 313,1.
М.ИВАНОВА