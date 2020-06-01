Лудаш темлена:
ИНФОРМАЦИЯ
30 марта 2020 г. № Наименование Контактная информация 1 Горячая линия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Марий Эл Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл с 31 марта 2020 г. 8 (8362) 69-02-63 (круглосуточно) 2 ГКУ Республики Марий Эл «Территориальный центр медицины катастроф» 8(8362) 45-18-08 (круглосуточно) 3 […]
Основные меры поддержки, озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года
1. На каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов […]