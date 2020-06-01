1. На каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов […]