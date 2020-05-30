Ынде госпитальыштат эмлат

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч 36 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Ты жапыштак 470 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште –219 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 9 икшыве;
Сар-влакын ветераныштын республиканский клинический госпитальыштышт – 22 еҥ;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште –28 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –25 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 41еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 51еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште –75 еҥ.
146 пациент неле состоянийыште, 315 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, индешыным — «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 203 черлылан кислород кӱлеш.
«Коронавирус: статистика» сайтын 30 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 44 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1733 еҥ марте шуын. Кок черле колен, пандемий пагытыште – чылаже латкумытын.
М.ИВАНОВА