Ынде госпитальыштат эмлат

28 июньышто Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев Йошкар-Оласе аэропортыш миен да тудым угыч кунам почаш лиймым аклен. Республик вуйлатыше вучымо залым, аван да икшывын пӧлемыштым, медпунктым, начар тазалыкан еҥ-влаклан санузелым ончен савырнен да пассажирын эртышаш корныж дене ошкылын. Тыгодым регистраций гыч тӱҥалын, чоҥешташ ямдылалтмешке эртышаш чыла службын пашаштым да пӧлем-влакым аклен. Шукерте огыл ремонтым ыштымеке, […]