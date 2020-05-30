УВЕР ЙОГЫН

Ынде госпитальыштат эмлат

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 27 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч 36 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Ты жапыштак 470 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште –219 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 9 икшыве;
Сар-влакын ветераныштын республиканский клинический госпитальыштышт – 22 еҥ;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште –28 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –25 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 41еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 51еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште –75 еҥ.
146 пациент неле состоянийыште, 315 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, индешыным — «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Куд пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 203 черлылан кислород кӱлеш.
«Коронавирус: статистика» сайтын 30 майысе данныйже почеш, регионыштына пытартыш суткаште у коронавирус инфекций дене черланыме эше 44 случайым регистрироватлыме, да тиде чот ынде 1733 еҥ марте шуын. Кок черле колен, пандемий пагытыште – чылаже латкумытын.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Угыч пашаш колтымо нерген

admin

23 июльышто Федераций Советын 463-шо пленарный заседанийыштыже Марий Эл кугыжаныш кучем орган деч представитель Константин Косачев Йошкар-Олаште авиакылым угыч пашаш колтымо нерген увертарен. Заседаний гыч видео: https://yadi.sk/i/4zGbAWuzkRM86Q

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УВЕР ЙОГЫН

Пошкудо мландыште — «Эрвел марий»

admin

23-24 июньышто Чуваш Республикын кечыжым пайремлыме жапыште «Родники России» лӱман калык усталык фестиваль лийын. Тений тудо 25-ше гана эртен. Тушко Российын 26 регионжо гыч усталык коллектив-влак да Китайысе Сычжоу опер театр ушненыт. Тиде фестивальыште Марий Элын чапшым  кок ий почела Республикысе калык усталык рӱдер пеленсе Россий калык усталыкын сулло коллективше, мурышо да куштышо «Эрвел марий» […]

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УВЕР ЙОГЫН

Вашке самолет-влак кавашке нӧлталтыт

Любовь Камалетдинова

28 июньышто Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев Йошкар-Оласе аэропортыш миен да тудым угыч кунам почаш лиймым аклен. Республик вуйлатыше вучымо залым, аван да икшывын пӧлемыштым, медпунктым, начар тазалыкан еҥ-влаклан санузелым ончен савырнен да пассажирын эртышаш корныж дене ошкылын. Тыгодым регистраций гыч тӱҥалын, чоҥешташ ямдылалтмешке эртышаш чыла службын пашаштым да пӧлем-влакым аклен. Шукерте огыл ремонтым ыштымеке, […]

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