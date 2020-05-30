УВЕР ЙОГЫН

Пӧртарверым Чуваший гыч кондат

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

Красный Стекловар психоневрологический интернатын чоҥалтше илыме корпусшылан медицине мебель ден оборудованийым конден шындыше организаций рашемын.
«Демографий» национальный проектын «Кугурак тукым» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште тений 26 майыште Красный Стекловар психоневрологический интернатын у корпусышкыжо медицине мебель ден оборудованийым конден шындыме шотышто электрон аукцион эртаралтын. Тушто Россий Федерацийын икмыняр субъектше гыч вич организаций участвоватлен, но сеҥышыш Чуваш Республик гыч юридический лицо лектын.
Контрактын тӱҥалтыш (эн кугу) акше 1088 641, 40 теҥге лийын гын, сеҥыше медицине мебель ден оборудованийым 890 556,79 теҥгелан конден шындаш темлен.
Тыгеракын, поставщикым рашемдыме процедурым иктешлыме почеш, 198 тӱжем теҥге бюджет оксам аныклен кодымо.

М.ИВАНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Томаша шумлык: Марий Элыште 13 ияш тунемше мӱшкыраҥын

Любовь Камалетдинова

Марий Элыште, рашрак каласаш гын, Медведево районысо Лӱльпан поселкышто, томаша лийын: школышто 7-ше классыште тунемше 13 ияш ӱдыр 48 ияш пӧръеҥ деч мӱшкыраҥын. Тиде веле мо?! Тудо — ачажын йолташыже да пашам пырля ыштышыже. 

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ПЕНСИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Элысе пенсионер-влаклан пенсийым кечылан ончылгоч пуат

Маргарита Иванова

Россий Пенсий фондын Марий Эл Республикысе пӧлкаже пенсийым майыште пуымо графикым увертарен. 9 Май пайрем вашеш Йошкар-Ола, Волжск, Звенигово олаласе, Медведево, Волжский да Звенигово районласе «Доставке службо-влак» 9 майыште тӱлышаш пенсийым 8 майыште кондат. 

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УВЕР ЙОГЫН

100 кече гыч – икымше «вияш линий»

admin

100 кече гыч – икымше «вияш линий» Александр Евстифеевым Марий Эл Республик вуйлатышын пашажым шуктышылан шогалтымылан 14 июльышто 100 кече темын. Тидын вашеш 13 июльышто тудын дене икымше гана «вияш линий» эртаралте. Вияш эфир Ты гана «вияш линий» ик шагат наре шуйныш. А тылеч ончыч еҥ-влак тургыжландарыше йодышыштым телекомпаний ден печатный изданий-влакын редакцийышкышт, тыгак Viber […]

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