Пӧртарверым Чуваший гыч кондат

Красный Стекловар психоневрологический интернатын чоҥалтше илыме корпусшылан медицине мебель ден оборудованийым конден шындыше организаций рашемын.
«Демографий» национальный проектын «Кугурак тукым» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште тений 26 майыште Красный Стекловар психоневрологический интернатын у корпусышкыжо медицине мебель ден оборудованийым конден шындыме шотышто электрон аукцион эртаралтын. Тушто Россий Федерацийын икмыняр субъектше гыч вич организаций участвоватлен, но сеҥышыш Чуваш Республик гыч юридический лицо лектын.
Контрактын тӱҥалтыш (эн кугу) акше 1088 641, 40 теҥге лийын гын, сеҥыше медицине мебель ден оборудованийым 890 556,79 теҥгелан конден шындаш темлен.
Тыгеракын, поставщикым рашемдыме процедурым иктешлыме почеш, 198 тӱжем теҥге бюджет оксам аныклен кодымо.
М.ИВАНОВА