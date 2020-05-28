УВЕР ЙОГЫН

Изи шӱмым у кардиограф терга

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

«Здравоохранений» национальный проектын «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште Марий Элышке латкок каналан индеш электрокардиографым кондымо. Медицине оборудованийын чумыр акше 253 тӱжем теҥгеш шуын.
Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын палдарымыж почеш, Йоча республиканский клинический больнице, Кужэҥер, Марий Турек, У Торъял, Параньга, Советский, Шернур, Звенигово районласе рӱдӧ да Козьмодемьянск межрайонный больнице-влак у электрокардиографан лийыныт.

М.ИВАНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Т.Евсеев лӱмеш калыкле тоштер «Интертоштер-2018» фестиваль-конкурсыш ушнен

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Российыште «Интертоштер-2018» фестиваль-конкурс эрта. Тушко Марий Эл гычат Т.Евсеев лӱмеш калыкле тоштер ушнен. 

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УВЕР ЙОГЫН

Йӱштӧ Кугыза илемже почылтын!

Светлана Пехметова

Марий Йӱштӧ Кугызанан ынде шке илемже уло! Тудым 17 декабрьыште Шернур район Кукнур кундемыште официально почыныт. Юзо шӱлыш дене авалталтше йомак чодыраште Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр деч посна юзо корнышто икмыняр алан ышталтын. Кукнурысо культур каныме пӧртын пашаеҥже-влак тиде сомыллан июль гыч кыртмен пижыныт. Шукертак вучымо пайрем дене саламлаш Марий Элын культур, савыктыш да калык […]

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УВЕР ЙОГЫН

Шокто, йӧратыме гармонем!

Любовь Камалетдинова

20 октябрьыште У Торъял поселкысо тӱвыра да каныме рӱдерыште  туныктышо, талантан гармончо да баяным шоктышо Анатолий Булыгиным шарныме лӱмеш «Шокто, йӧратыме гармонем!» районысо фестиваль-конкурс лиеш. Тений тудо кудымшо гана эрта. Ты ганат мероприятийын ик эн тӱҥ организаторжо — Овалже ялыште илыше, ончычсо совхоз директор да ял шотан илем администраций вуйлатыше Николай Сидоркин. Фестиваль-конкурс район кӱкшытыштӧ […]

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