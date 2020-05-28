Изи шӱмым у кардиограф терга

20 октябрьыште У Торъял поселкысо тӱвыра да каныме рӱдерыште туныктышо, талантан гармончо да баяным шоктышо Анатолий Булыгиным шарныме лӱмеш «Шокто, йӧратыме гармонем!» районысо фестиваль-конкурс лиеш. Тений тудо кудымшо гана эрта. Ты ганат мероприятийын ик эн тӱҥ организаторжо — Овалже ялыште илыше, ончычсо совхоз директор да ял шотан илем администраций вуйлатыше Николай Сидоркин. Фестиваль-конкурс район кӱкшытыштӧ […]