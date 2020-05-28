Изи шӱмым у кардиограф терга

«Здравоохранений» национальный проектын «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште Марий Элышке латкок каналан индеш электрокардиографым кондымо. Медицине оборудованийын чумыр акше 253 тӱжем теҥгеш шуын.
Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын палдарымыж почеш, Йоча республиканский клинический больнице, Кужэҥер, Марий Турек, У Торъял, Параньга, Советский, Шернур, Звенигово районласе рӱдӧ да Козьмодемьянск межрайонный больнице-влак у электрокардиографан лийыныт.
М.ИВАНОВА