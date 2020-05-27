УВЕР ЙОГЫН

Индеш черлылан поснак йӧсӧ

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, таче эрдене республикын инфекционный стационарлаж гыч 43 еҥым, ты шотыштак коронавирус деч эмлалтше 19 пациентым, мӧҥгӧ колтымо. Тыге, пандемий тӱҥалме пагыт гыч 27 май йотке 787 черлым, ты шотыштак пеҥгыдемдыме коронавирусан 468 пациентым, стационар гыч лукмо. Тыгодымак 437 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 220 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 11 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 24 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште – 24 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 39 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 49 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште –70 еҥ.
407 пациентлан «пневмоний» диагнозым шындыме, 188 еҥлан – «у коронавирус инфекцийым». 164 пациент неле состоянийыште, 260 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, латкумытыным — «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Индеш пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 176 черлылан кислород кӱлеш.

М.ИВАНОВА

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Лудаш темлена:
ЙӰЛА МАРИЙ ЙӰЛА УВЕР ЙОГЫН

Российыштыжат — икымше

Светлана Пехметова

Пеледыш тылзын пытартыш кугарнянже Йошкар-Олаште, Агробизнес кадрым уэш ямдылыше марий институтышто латкандаш еҥ кидышкыже «Калык да религий кокласе кыл шотышто специалист»  дипломым нальыч. Нунын коклаште онаеҥ-влакат, культур аланыште тыршышат, журналистат лийыныт. Шукертак шонен коштмо паша илышыш шыҥдаралте – марий юмыйӱлам келгынрак тунемаш, тудым тачысе жап дене келшышын вияҥдаш, мер пашам виктараш полшышо законжымат, кугыжаныш программыжымат […]

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УВЕР ЙОГЫН

Кугу Отечественный сарын пагалыме ветеранже, тылын труженикше-влак!

admin

Марий Эл Республикыште илыше  пагалыме еҥ-влак! Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжо  тендам мемнан элын  тӱҥ пайремже – Сеҥымаш кече дене саламла! Шерге ветеран-влак, ме тендан ончылно сулаш лийдыме парыман улына. 1941-1945 ийласе вӱран сар  нерген чыным арален кодышашлан, Сеҥыше Совет Салтакын лӱмжӧ нигунам ынже мондалт, Тендан илышда достойный лийже, Тендан верч эркеак тыршен шогышт да  […]

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УВЕР ЙОГЫН

У Торъялысе библотекарь-влак семинраыш чумыргеныт

Любовь Камалетдинова

16 майыште У Торъялысе межпоселенческий рӱдӧ книгагудыш пӱтынь район гыч библиотекарь-влак семинарыш чумыргеныт ыле. 

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