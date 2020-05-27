Индеш черлылан поснак йӧсӧ

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, таче эрдене республикын инфекционный стационарлаж гыч 43 еҥым, ты шотыштак коронавирус деч эмлалтше 19 пациентым, мӧҥгӧ колтымо. Тыге, пандемий тӱҥалме пагыт гыч 27 май йотке 787 черлым, ты шотыштак пеҥгыдемдыме коронавирусан 468 пациентым, стационар гыч лукмо. Тыгодымак 437 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 220 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 11 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 24 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште – 24 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 39 еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 49 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште –70 еҥ.
407 пациентлан «пневмоний» диагнозым шындыме, 188 еҥлан – «у коронавирус инфекцийым». 164 пациент неле состоянийыште, 260 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, латкумытыным — «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Индеш пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 176 черлылан кислород кӱлеш.
М.ИВАНОВА