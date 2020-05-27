УВЕР ЙОГЫН

У фонд, кӱлешан паша

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

Марий Элыште Республикым социально-экономически вияҥдыме фонд пашам ышташ тӱҥалын.
Тудым регионым вуйлатыше Александр Евстифеевын тӱҥалтышыж почеш ыштыме. Фондын тӱҥ цельже регионым вияҥдымашке виктаралтше социально кӱлешан программе ден поро кумыл проект-влакым илышыш пуртымо, тыгак коронавирус ваштареш кучедалше медицине организаций-шамычлан полшымо дене кылдалтын.
Фонд поро кумыл взнос да полыш, тыгак закон дене чарыдыме йӧн дене толшо окса негызеш чумырымо пого кӱшеш пашам ышташ тӱҥалеш. Тиде средства Марий Элым социально-экономически да тӱвыра велым вияҥдымашке виктаралтше социальный, поро кумыл, культур, шинчымашым пойдарыме але калыклан пайдале программе ден проект-влакым илышыш пурташ, тыгак тӱнен илыше, беженец, илыш ситуацийлан кӧра ик вер гыч весыш куснышо-шамычлан, нужнарак моло еҥлан полшаш, ты шотыштак коронавирус условий жапыште социальный полышым пуаш кучылталтеш
Фондын икымше паша лектышыж семын коронавирус дене черланен кертмылан, тыгак диагностикылан биоматериалым налме да кондыштарыме наборым, COVID-19 инфекцийым полимеразный цепной реакций йӧн дене шымлашлан медицине изделийым налын пуымыжым шотлыман. Республикыш 1200 комплект медицине изделийын икымше партийжым кондымо. Тудым калыкым коронавируслан тестироватлыше Республиканский СПИД да инфекциян чер ваштареш кучедалме, нине чер деч профилактикым эртарыме рӱдерыш колтымо.
3 июль марте арня еда икнаре партий дене чылаже 10 тӱжем комплект медицине изделийым кондаш палемдыме.

Марий Элым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен

 

 

 

   

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште ужармужо дене черланыше-влак шукемыныт

Editor

2018 ийыште тиде кече «Тӱнялан ужармужо деч эрыкан еҥ-влак кӱлыт. Шке надыретым историйыш пыште. Ужармужым чарен шогалте!» девиз дене эрта. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Тылзе туткар дене тӱҥалын

admin

1 гыч 2 сентябрь йӱдым Параньга районысо Руш Ляжмарий ялыште, Заречный уремыште, 8 пачеран пӧрт йӱлен. Тулышто кок еҥ: 1954 ийыште шочшо пачер оза ден ты уремыштак илыше 40 ияш ӱдырамаш унаже — колен. Пожар шагалрак лийже манын, республикыште верысе самоуправлений орган-влак ден пожар охране пашаеҥ-влак шуко пачеран пӧртлаште профилактике пашам эртараш тӱҥалыт. Нуно лӱдыкшым […]

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Медицине: Икте пашам ышта, весе умбакыже тунемеш

Маргарита Иванова

Марий Эл Республикын тазалыкым аралыме министрже М.Панькован вуйлатымыж почеш, регионысо тӱҥ врач-влак Казань, Киров, Нижний Новгород да Ижевск медицине вузлам целевой направлений почеш тунем лекше самырык специалист-шамыч дене вашлийыныт. Тиде мероприятийыште Казань кугыжаныш медицине университетын диплом деч варасе шинчымаш шотышто проректоржо А.Маловат лийын. 

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий