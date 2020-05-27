У фонд, кӱлешан паша

Марий Элыште Республикым социально-экономически вияҥдыме фонд пашам ышташ тӱҥалын.

Тудым регионым вуйлатыше Александр Евстифеевын тӱҥалтышыж почеш ыштыме. Фондын тӱҥ цельже регионым вияҥдымашке виктаралтше социально кӱлешан программе ден поро кумыл проект-влакым илышыш пуртымо, тыгак коронавирус ваштареш кучедалше медицине организаций-шамычлан полшымо дене кылдалтын.

Фонд поро кумыл взнос да полыш, тыгак закон дене чарыдыме йӧн дене толшо окса негызеш чумырымо пого кӱшеш пашам ышташ тӱҥалеш. Тиде средства Марий Элым социально-экономически да тӱвыра велым вияҥдымашке виктаралтше социальный, поро кумыл, культур, шинчымашым пойдарыме але калыклан пайдале программе ден проект-влакым илышыш пурташ, тыгак тӱнен илыше, беженец, илыш ситуацийлан кӧра ик вер гыч весыш куснышо-шамычлан, нужнарак моло еҥлан полшаш, ты шотыштак коронавирус условий жапыште социальный полышым пуаш кучылталтеш

Фондын икымше паша лектышыж семын коронавирус дене черланен кертмылан, тыгак диагностикылан биоматериалым налме да кондыштарыме наборым, COVID-19 инфекцийым полимеразный цепной реакций йӧн дене шымлашлан медицине изделийым налын пуымыжым шотлыман. Республикыш 1200 комплект медицине изделийын икымше партийжым кондымо. Тудым калыкым коронавируслан тестироватлыше Республиканский СПИД да инфекциян чер ваштареш кучедалме, нине чер деч профилактикым эртарыме рӱдерыш колтымо.

3 июль марте арня еда икнаре партий дене чылаже 10 тӱжем комплект медицине изделийым кондаш палемдыме.

Марий Элым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен