УВЕР ЙОГЫН

Мыняр шуко тергат, тунар шуко рашемдат

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер теҥгече 100 тӱжем еҥлан шотлымаште у коронавирус инфекций дене черланымым рашемдыме чотым ончыктышо статистикым савыктен. Рӱдерын данныйже почеш, Марий Эл Нижегородский область деч вара кокымшо верыш (100 тӱжем еҥлан шотлымаште 222,1 черле) логалын. Пандемий тӱҥалме жап гыч 25 май йотке республикыштына у коронавирус инфекций дене черланыме 1518 случайым регистрироватлыме, пытартыш суткаште – эше 41 случайым. У коронавирус инфекций дене черланымым рашемдыме чот Удмуртийыште эн изи – 529 еҥ (100 тӱжем еҥлан шотлымаште 31,9 черле).

М.ИВАНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Юмак калык йодмым шотыш нале

admin

Финн-угор тӱнян культур рӱдыверыштыже, Унчышто, «Колумб лудмаш» финн-угор сылнымут-сылнысем фестиваль эртыш Унчо мемнам пайрем кумыл да пайрем тӱс дене вашлие. Пылан кава гына изишак вургыжтарен, вет фестиваль кок вережат чараште – села рӱдыштӧ да Янык памаш воктене – эртышаш, а кокымшыштыжо почылтшаш ыле. Унчо школын изи пампалчыже-влак, кидыш тӱрлеман ош солыкым пыштен, пагален ӱжына манынат […]

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УВЕР ЙОГЫН

Идалык ласкан эртен

admin

Марий Элысе Антиктризисный рӱдерыште РСЧС-ын территориальный подсистемыжын пашажым иктешлыме да тенийлан паша планым палемдыме шотышто  республиканский сборжо эртен. Ты системе чрезвычайный ситуацийым шижтарыме да кораҥдыме дене кылдалтше пашам шукта да исполнительный, верысе кучем ден организаций-влакым уша. Заседанийым Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Михаил Васютин вӱден. Куанен палемдыман, кодшо ийын мемнан республикыште чрезвычайный ситуаций лийын […]

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УВЕР ЙОГЫН

Волжск оласе еш-влак таҥасеныт

Маргарита Иванова

Волжск оласе рӱдӧ эмлымверыште Ешын тӱнямбал кечыжлан пӧлеклалтше спорт-жапым веселан эртарыме мероприятий лийын. 

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