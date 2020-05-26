Мыняр шуко тергат, тунар шуко рашемдат

Марий Элысе Антиктризисный рӱдерыште РСЧС-ын территориальный подсистемыжын пашажым иктешлыме да тенийлан паша планым палемдыме шотышто республиканский сборжо эртен. Ты системе чрезвычайный ситуацийым шижтарыме да кораҥдыме дене кылдалтше пашам шукта да исполнительный, верысе кучем ден организаций-влакым уша. Заседанийым Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Михаил Васютин вӱден. Куанен палемдыман, кодшо ийын мемнан республикыште чрезвычайный ситуаций лийын […]