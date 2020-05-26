Мыняр шуко тергат, тунар шуко рашемдат

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер теҥгече 100 тӱжем еҥлан шотлымаште у коронавирус инфекций дене черланымым рашемдыме чотым ончыктышо статистикым савыктен. Рӱдерын данныйже почеш, Марий Эл Нижегородский область деч вара кокымшо верыш (100 тӱжем еҥлан шотлымаште 222,1 черле) логалын. Пандемий тӱҥалме жап гыч 25 май йотке республикыштына у коронавирус инфекций дене черланыме 1518 случайым регистрироватлыме, пытартыш суткаште – эше 41 случайым. У коронавирус инфекций дене черланымым рашемдыме чот Удмуртийыште эн изи – 529 еҥ (100 тӱжем еҥлан шотлымаште 31,9 черле).
М.ИВАНОВА