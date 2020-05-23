Стационарыште 400 утла черле эмлалтеш

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 28 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Ты жапыштак 415 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 231 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 13 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 29 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –23 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 31еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 41 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 47 еҥ.
Стационарыште эмлалтше 415 черле кокла 151 пациент неле состоянийыште, 255 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, индешыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Шым пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 175 черлылан кислород кӱлеш.
М.ИВАНОВА