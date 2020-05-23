УВЕР ЙОГЫН

Стационарыште 400 утла черле эмлалтеш

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 14 гана онченыт

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 28 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Ты жапыштак 415 еҥ умбакыже эмлалтеш:
Йошкар-Оласе больницыште – 231 еҥ;
Йоча республиканский клинический больницыште – 13 икшыве;
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште – 29 еҥ;
Козьмодемьянск межрайонный больницыште –23 еҥ;
Волжск оласе рӱдӧ больницыште – 31еҥ;
Марий Турек районысо рӱдӧ больницыште – 41 еҥ;
Медведево районысо рӱдӧ больницыште – 47 еҥ.
Стационарыште эмлалтше 415 черле кокла 151 пациент неле состоянийыште, 255 еҥын тазалыкшым врач-шамыч «нелылыкын кокла йыжыҥже» семын аклат, индешыным – «нелылыкын куштылго йыжыҥже» семын. Шым пациент шодым искусственно вентилироватлыме йӧн дене шӱла, 175 черлылан кислород кӱлеш.

М.ИВАНОВА

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КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО УВЕР ЙОГЫН

«Илаш» шинчавӱдым луктын

Алевтина Байкова

Кодшо кечылаште Йошкар-Олаште «Фейерверк талантов-2019» II куштымаш фестиваль-конкурс эртен. Тушко Йошкар-Оласе, тӱрлӧ районысо да Чуваший Республик гыч усталык коллектив-влак ушненыт.  Фестивальыш тазалык шотышто начар йоча-влакат ушненыт. Савинысе интернат-пӧрт гыч икшыве-шамыч «Дебют» образцовый ансамбль дене «Инклюзив» номинацийыште мастарлыкым ончыктеныт. — Таза да тазалык шотышто начар йоча-шамыч дене пырля куштымашым шындыме шотышто калыкын тӱрлӧ шонымашыже лийын, — […]

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УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл у семын чоҥаш ямде

admin

19 апрельыште Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев чоҥышо отрасльым проектный финансированийыш  кусарыме йодышым каҥашыме  селекторный совещанийыште участвоватлен. Мутланымаш РФ строительстве да илыме вер ден коммунальный озанлык  министр Владимир Якушевын вуйлатымыж  почеш эртен. Тений  1 июль гыч Российыште вер гыч верыш кусараш лийдыме погым   ужалыме рынке пай шот дене чоҥымым  чарна да объект-влакым проект почеш финансироватлымашке […]

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УВЕР ЙОГЫН

Илыш эҥерын ончыкылыкшо

Editor

Республикыштына вӱрым шке кумылын пуымо пропаганде шотышто «Илыш эҥер» акций кая. 

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