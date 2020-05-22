УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл – визымше радамыште

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер Юл кундем федеральный округысо регионлаште 16-22 май жапыште COVID-19 дене черланыме чотын кугеммыжым процент шот дене рашемден:
1. Удмурт ден Мордва республиклаште – 17 процентлан;
2. Оренбург областьыште – 23 процентлан;
3. Киров областьыште – 25 процентлан;
4. Татарстан Республикыште да Нижегородский областьыште – 27 процентлан;
5. Марий Эл Республикыште – 30 процентлан;
6. Башкортостан Республикыште – 34 процентлан;
7. Чуваш Республикыште – 38 процентлан;
8. Пермь крайыште да Самара областьыште – 39 процентлан;
9. Саратов областьыште – 46 процентлан;
10. Пенза областьыште – 53 процентлан;
11. Ульяновск областьыште – 54 процентлан.

М.ИВАНОВА

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йӧратыме канал ок йом

Маргарита Иванова

Пытартыш жапыште Марий Элын Социальный вияҥмаш министерствышкыже цифровой приставкым налме шотышто йодын толшо палынак шукемын. Тидын дене келшышын спутник телевиденийын каналже-влакым кучышо оборудованийым але цифровой эфир телевиденийын каналже-шамычым кучышо телевизионный приёмникым налме роскотлан компенсацийым ойырымо радамым умылтарена.   2019 ий июнь гыч Марий Эл тичмашнек цифровой эфир телевещанийыш кусна. Тудын полшымыж дене калык йӱк да сӱрет […]

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Угыч пашаш колтымо нерген

admin

23 июльышто Федераций Советын 463-шо пленарный заседанийыштыже Марий Эл кугыжаныш кучем орган деч представитель Константин Косачев Йошкар-Олаште авиакылым угыч пашаш колтымо нерген увертарен. Заседаний гыч видео: https://yadi.sk/i/4zGbAWuzkRM86Q

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/ СПИД»

admin

19 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 900 000 человек. Каждый час в России заражается 10 человек. ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ! ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ! ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8(800) 200-0-200 8(800) 555-49-43     Скворцова Вероника Игоревна Министр здравоохранения Российской Федерации, сопредседатель Организационного комитета […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий