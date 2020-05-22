Марий Эл – визымше радамыште

19 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 900 000 человек. Каждый час в России заражается 10 человек. ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ! ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ! ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8(800) 200-0-200 8(800) 555-49-43 Скворцова Вероника Игоревна Министр здравоохранения Российской Федерации, сопредседатель Организационного комитета […]