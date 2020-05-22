Марий Эл – визымше радамыште

Коронавирус дене кылдалтше ситуацийын мониторингше шотышто увер рӱдер Юл кундем федеральный округысо регионлаште 16-22 май жапыште COVID-19 дене черланыме чотын кугеммыжым процент шот дене рашемден:
1. Удмурт ден Мордва республиклаште – 17 процентлан;
2. Оренбург областьыште – 23 процентлан;
3. Киров областьыште – 25 процентлан;
4. Татарстан Республикыште да Нижегородский областьыште – 27 процентлан;
5. Марий Эл Республикыште – 30 процентлан;
6. Башкортостан Республикыште – 34 процентлан;
7. Чуваш Республикыште – 38 процентлан;
8. Пермь крайыште да Самара областьыште – 39 процентлан;
9. Саратов областьыште – 46 процентлан;
10. Пенза областьыште – 53 процентлан;
11. Ульяновск областьыште – 54 процентлан.
М.ИВАНОВА