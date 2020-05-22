Вашке корным олмыкташ тӱҥалыт

21 майыште Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев да Федеральный корно агентствын Волго-Вятский регионжын Автомобиль корно федеральный управленийжын начальникше Илдар Мингазов Р-177 «Поветлужье» Нижний Новгород – Йошкар-Ола корно участкым ончен савырненыт.

РФ правтельствын пунчалже дене тений апрель тӱҥалтыште тиде трассе федеральный собственностьыш кусаралтын. Тиде событий республиклан моткоч кӱлешан лийын, молан манаш гын ты йодыш шотышто паша 2008 ий годсек, а пытартыш кум ий жапыште поснак чот, ышталтын. Тӱҥалтыште тиде 2022 ийыште лийшаш манын палемдалтын, но Марий Эл правительстве федеральный рӱдер дене корным тенияк кусараш мутланен келшен кертын.

— Тиде – республикын корно фондшын оксажым аныклымаш. Тылеч посна ты корно шуко аварий лийме, уда качестван асфальт дене ойыртемалтын. А тений гыч тудым шотышто кучаш окса ойыралтын, вес ий гыч олмыктымо кугу паша тӱҥалеш. Тиде федеральный бюджет окса кӱшеш шукталтеш, — каласен Александр Евстифеев.

Р-177 «Поветлужье» Нижний Новгород – Йошкар-Ола автомобиль корнын республик кумдыкышто шуйнымо кужытшо – 166,1 километр.

Трассым федеральный собственностьыш кусарыме йодышым утларак радамлын правительстве пӧртыштӧ эртыше совещанийыште каҥашеныт.

Тачысе кечылан тиде трассын 100 наре километр кужытышто корно моткоч шӱкшӱ, сандене олмыктымо пашам лишыл жапыштак тӱҥалаш кӱлеш.

— Федеральный сетьлаште корно пашам шукташ тений Марий Эллан миллиард теҥге ойыралтын. Тиде окса дене Йошкар-Ола – Зеленодольск корнышто икмыняр ужаш, Куяр поселко воктенысе Р-176 трассыште 79-87 километрысе кужыт – чылаже 30 километр автомобиль корно олмыкталтшаш. Ты пашам шукташ 251 миллион теҥге кучылталтшаш. «Вятка» корнышто вич километрым ачалаш 323 миллион теҥге ойыралтшаш, — палдарен Илдар Мингазов.

Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже-влак негызеш Л.КАМАЛЕТДИНОВА ямдылен