Йошкар-Олан гимнже у семын йоҥген

Мӧҥгыштӧ шинчаш кӱлмӧ режимыште усталык шӱлышан еҥ-влак сай шонымаш дене куандарат. А тыгайже, мутат уке, историйыш возалт кодшаш. Мутлан, Марий Элнан рӱдолаже, Йошкар-Ола, нерген гимным марла да рушла у семын йоҥгалтарымаш. Ты проект кумдан палыме совет жапысе да Россий семмастар, калык артист Андрей Эшпайын шочмыжлан 95 ий теммылан пӧлеклалтын. Андрей Яковлевич – «А снег идёт», «Ах, Одесса моя», «Москвичи», «Песня о Родине» да моло мурын авторжо. Тудын возымо мурыжо-влак «Карьера Димы Горина», «Приходите завтра…», «Майор «Вихрь»», «Адъютант его превосходительства», «Кремлёвские куранты», «Трактир на Пятницкой», «Емельян Пугачёв», «Униженные и оскорблённые», «Умирать легко», «Иван Грозный», «Куприн» фильмлаште йоҥгат.

Чапланыше композитор, землякнан лӱмгечыже вашеш Росийын тӱрлӧ олаж (Москва, Казань, Нижний Новгород,Йошкар-Ола) гыч 30 музыкант Йошкар-Олаште илыше-влакын йӧратыме мурыштым муреныт.

Тиде проект илышыш шыҥдараш палыме музыкант Сергей Федонин чот тыршен.

А.БАЙКОВА