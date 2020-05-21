Ик пашаеҥат ӧрдыжеш огеш код

Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеевын 20 майыште лукмо пунчалже дене келшышын, социальный обслуживаний сферын стационар организацийлажын пашаеҥышт коронавирус шарлыме условийыште ойыртемалтше пашам шуктымыштлан да ешартыш нагрузкылан лишыл жапыште кумылаҥдыше выплатым налыт.

«Выплатын суммыжо социальный пашаеҥын должностьшо да коронавирусан черле дене пашам ыштымыж дене кылдалтын. Социальный услугым налше граждан-влакын тазалыкыштым арален кодымо да стационар тӧнежлаште коронавирус шарлыме ваштареш шогымо шотышто ме чыла ыштена», — палемда Марий Элын социальный вияҥмаш министрже Марина Островская.

Тыге, врач ик сменыште (14 кече) пашам ыштымыжлан 40 тӱжем теҥгем налеш, а организацийыште у коронавирус инфекций дене черланыме случайым рашемдыме годым – 60 тӱжем теҥгем; кокла медицине персонал, лаборант, медсестра, инструктор да тиде радамыш пурышо моло пашаеҥ, тыгак социальный пашаеҥ, соцпаша, еш дене пашам ыштыме шотышто специалист, психолог, воспитатель, логопед, музыкальный пашаеҥ, библиотекарь да моло персонал – 25 тӱжем теҥгем, а коронавирусан черлым регистрироватлыме годым – 35 тӱжем теҥгем; изирак медперсонал – 15 да 20 тӱжем теҥгем; технический пашаеҥ – 10 да 15 тӱжем теҥгем. Тиде выплате гыч налогым кучен огыт кодо.

Марий Элыште тыгай сынан кумылаҥдыше выплатым шкет илалше ден инвалид-влаклан палемдалтше «Сосновая роща» ден Карлыган интернат-пӧрт, «Таир», Шоя-Кузнецово, Красный Стекловар, Кундыштӱр, Красногорский, Кожласола психоневрологический интернат, Савино йоча пӧрт, Ийготыш шудымо-шамычлан палемдалтше Волжск оласе да «Журавушка» социально-реабилитационный рӱдер-влакын пашаеҥышт налыт. Нуно ончымо 1800 утла еҥышт дене пырля стационар тӧнежлаште 15 апрель гычак «петырналтме» манме режимыште улыт.

М.ИВАНОВА